Исторический дуэт: Кайли Миноуг и Мадонна зажгли на концерте

Популярные американские певицы Мадонна и Кайли Миноуг удивили фанатов, впервые появившись на сцене вместе.
Поп-иконы Мадонна и Кайли, не только никогда не делили сцену, но и никогда не фотографировались вместе за всю свою успешную карьеру, пишет британский таблоид The Sun.
Зрители концерта в Лос-Анджелесе не могли поверить в свою удачу, когда Мадонна представила поп-принцессу Миноуг на сцене во время своего праздничного тура.
KYLIE X MADONNA @kylieminogue#Madonna#MadonnaCelebrationTourpic.twitter.com/h30JBHDsL4— David Block (@dave_tvnyc) March 8, 2024
Они исполнили акустические версии "I Will Survive" Глории Гейнор и собственный хит Кайли "Can't Get You Out of MY Head".
Поспешив в социальные сети прокомментировать этот знаковый момент, один фанат написал: "Нет лучшего способа отпраздновать Международный женский день, чем эти две королевы, объединившиеся, чтобы исполнить этот классический гимн. Это история".
MADONNA AND KYLIE MINOGUE OMGGG pic.twitter.com/P2XMchrjrb— Emre. (@EmreAkn) March 8, 2024
Хотя Кайли и Мадонна впервые выступили дуэтом, они всегда поддерживали друг друга.
Кто такая Мадонна?
Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.
В 2000 году Мадонна носила футболку с надписью "Кайли", когда выступала на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards.
А когда в прошлом году Мадонну срочно доставили в больницу с тяжелой бактериальной инфекцией, Кайли передала ей добрые пожелания.
Она рассказала E! Новости: "Я сочувствую ей. Я сочувствую всем, кто гастролирует, но особенно женщинам, которые гастролируют".
Напомним, ранее Мадонну случайно уронили во время выступления. Это произошло на концерте в Сиетле 17 февраля. Но певица выкрутилась как настоящий профессионал.
Добавим, недавно Мадонна поразила поклонников своим молодым внешним видом, опубликовав снимки с фотосессии.
Также напомним, что певица не скрывают свою поддержку Украины и на одном с концертов вышла с нашим флагом.
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