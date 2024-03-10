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Исторический дуэт: Кайли Миноуг и Мадонна зажгли на концерте

Алена Кюпели
10 марта 2024, 00:27
Певицы сделали неожиданный подарок своим поклонникам.
Мадонна и Кайли взорвали публику в Лос Анджелесе
Мадонна и Кайли взорвали публику в Лос Анджелесе / Коллаж Главред, фото скриншот Х

Популярные американские певицы Мадонна и Кайли Миноуг удивили фанатов, впервые появившись на сцене вместе.

Поп-иконы Мадонна и Кайли, не только никогда не делили сцену, но и никогда не фотографировались вместе за всю свою успешную карьеру, пишет британский таблоид The Sun.

Зрители концерта в Лос-Анджелесе не могли поверить в свою удачу, когда Мадонна представила поп-принцессу Миноуг на сцене во время своего праздничного тура.

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Они исполнили акустические версии "I Will Survive" Глории Гейнор и собственный хит Кайли "Can't Get You Out of MY Head".

Поспешив в социальные сети прокомментировать этот знаковый момент, один фанат написал: "Нет лучшего способа отпраздновать Международный женский день, чем эти две королевы, объединившиеся, чтобы исполнить этот классический гимн. Это история".

Хотя Кайли и Мадонна впервые выступили дуэтом, они всегда поддерживали друг друга.

Кто такая Мадонна?

Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

В 2000 году Мадонна носила футболку с надписью "Кайли", когда выступала на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards.

А когда в прошлом году Мадонну срочно доставили в больницу с тяжелой бактериальной инфекцией, Кайли передала ей добрые пожелания.

Она рассказала E! Новости: "Я сочувствую ей. Я сочувствую всем, кто гастролирует, но особенно женщинам, которые гастролируют".

Напомним, ранее Мадонну случайно уронили во время выступления. Это произошло на концерте в Сиетле 17 февраля. Но певица выкрутилась как настоящий профессионал.

Добавим, недавно Мадонна поразила поклонников своим молодым внешним видом, опубликовав снимки с фотосессии.

Также напомним, что певица не скрывают свою поддержку Украины и на одном с концертов вышла с нашим флагом.

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Мадонна Кайли Миноуг новости шоу бизнеса
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