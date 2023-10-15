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Мадонна с украинским флагом и в украинской шляпе открыла мировое турне

Дмитрий Видоменко
15 октября 2023, 15:11 обновлено 15 октября, 15:12
Легендарная поп-певица Мадонна вышла с флагом Украины на сцены и была одета в шляпу от украинского бренда Ruslan Baginskiy.
Мадонна, флаг Украины
Мадонна вынесла украинский флаг под песню Don't Cry For Me Argentina / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Легенда мировой поп-музыки Мадонна вышла на сцену концертного зала The O2 Arena в Лондоне с украинским флагом. Причем она вместе с кордебалетом была одета в шляпы производства украинского бренда Ruslan Baginskiy.

"Эта поддержка не только моя, это поддержка моей страны. Наша победа — и через культуру, через единство. Из-за отсутствия страха. Ты всегда была тому примером, и ты действительно думаешь об этом", — написали сотрудники бренда.

Мадонна вынесла украинский флаг под песню Don't Cry For Me Argentina (из мюзикла Эндрю Ллойд-Веббера "Эвита", в экранизации которого она когда-то сыграла главную роль).

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Не прошла мимо Мадонна о новом витке Израильско-Палестинской войны в Секторе Газа.

"Мы все страдаем, наблюдая за происходящим в Израиле и Палестине. У меня разрывается сердце, когда я вижу страдания детей, подростков, стариков. Все это разрывает сердце", —цитирует ее портал Sky News.

Напомним, ранее Мадонна назвала главные правила своего дома, по которым воспитывает и биологических, и усыновленных детей. К огромному удивлению фанатов, Мадж оказалась хоть и чувственной, но строгой мамой.

Также в марте Мадонна подтвердила роман с молодым боксером. Между влюбленными 35 лет разницы, однако это певицу, которая любит мужчин помоложе, совершенно не смущает.

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Мадонна война России и Украины Нападение ХАМАС на Израиль
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