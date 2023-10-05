Мадонна на подробном сэлфи показала свои морщинки вблизи

Поп-легенда откровенно говорит про интимное, но предпочитает скрывать очевидное.

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Мадонна показала свое лицо вблизи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

В конце июня американская поп-икона Мадонна попала в реанимацию с сильной бактериальной инфекцией, из-за которой она была вынуждена перенести свое мировое турне. Но как только певица стала чувствовать себя лучше, она возобновила подготовку к гастролям.

Мадонну любят и ненавидят, почитают, как ожившую икону, и совершенно не понимают. Тем не менее в трудолюбии и умении "держать" аудиторию Мадж не откажет никто.

Так на своей странице в Instagram артистка опубликовала серию привлекающих внимание фото с одной целью - выяснить у поклонников, какие песни они хотели бы услышать на концерте. Фанаты с азартом стали перечислять главные хиты Мадонны.

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Впрочем, множество комментариев заслужило и особенное сэлфи певицы. 65-летняя Мадж сделала для себя немыслимое - сфотографировала свое лицо без ретуши. На подробном снимке отчетливо видна ее каждая тщательно припудренная морщинка.

Мадонна показала свое лицо вблизи / instagram.com/madonna

Ранее Мадонна назвала главные правила своего дома, по которым воспитывает и биологических, и усыновленных детей. К огромному удивлению фанатов, Мадж оказалась хоть и чувственной, но строгой мамой.

Также в марте Мадонна подтвердила роман с молодым боксером. Между влюбленными 35 лет разницы, однако это певицу, которая любит мужчин помоложе, совершенно не смущает.

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