Российский и советский актер Амаяк Акопян жалуется на адские боли спины, но не хочет лечиться в США, где ему могут помочь.
В интервью росСМИ, 66-летний Акопян заявил, что ему требуется срочная операция, но делать он ее не будет.
"Плевал я на медиков зарубежных каждую секунду. Я и вся моя семья были патриотами! А ты хочешь, чтобы я в эту поганую Америку поехал, где сумасшедшие люди у власти? Что ты! Я жил, живу и буду жить в России", - заявил он.
Также Акопян пожаловался, что его пенсия составляет 21-22 тысячи рублей (270 долларов), но заявил, что "американцы россиянам завидуют".
Напомним, ранее путинист Олег Газманов который ранее сообщил, что возьмет в руки автомат, чтобы убивать мирных украинцев, оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет.
Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.
Также сообщалось, что главный российский пропагандист Владимир Соловьев пришел в ярость из-за того, что личную жизнь его сына придали огласке. Во время своей "телепрограммы" он назвал происками украинских спецслужб тот факт, что его сын Даниил живет и учится в Лондоне.
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