Испугался ядерного удара: сооснователь Pink Floyd обратился к Путину

Роджер Уотерс / Instagram Роджер Уотерс

Сооснователь легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился с открытым письмом к президенту террористического государства России Владимиру Путину, в котором призвал его взять на себя обязательства по прекращению огня и дипломатическому урегулированию, чтобы "положить конец российско-украинской войне", пишет NME.

В заявлении, распространенном в Facebook, Уотерс отметил, что в течение нескольких месяцев, прошедших после вторжения России в Украину в феврале, он "пытался использовать [свое] небольшое влияние для поощрения прекращения огня и дипломатического урегулирования, отвечающего потребностям безопасности как Украины, так и Российской Федерации".

Обращаясь непосредственно к Путину, Уотерс спросил: "Хотели бы вы, чтобы эта война закончилась? Если бы вы ответили и сказали: "Да, пожалуйста". Это сразу бы облегчило задачу. Если бы вы выступили и сказали: "Кроме того, Российская Федерация не имеет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска. Это тоже помогло бы".

Далее Уотерс высказал мнение, что Путин и его силы "хотят захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии". Если это так, продолжил он, "мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную "ядерную курицу", в которой, кажется, так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики. Ага, просто взорвите друг друга и мир вдребезги".

Артист призвал Путина публично заверить, что Россия не заинтересована в захвате Европы, поскольку у него "есть дети и внуки, как и у большинства братьев и сестер во всем мире, и никому это не понравится".

Он продолжил: "Если я правильно прочитал ваши предыдущие выступления, вы хотели бы договориться о состоянии нейтралитета для суверенной соседней Украины? Это правильно? Если предположить, что такой мир может быть заключен путем переговоров, он должен включать абсолютно обязывающее соглашение о том, чтобы больше никуда не вторгаться".

Напомним, ранее запланированные концерты в Польше соучредителя Pink Floyd Роджера Уотерса были отменены из-за позиции музыканта по поводу войны на Украине.

Промоутер концерта Live Nation Poland подтвердил отмену, но не назвал причин, сообщает Би-Би-Си.

Всему виной открытое письмо, которое Уотерс написал первой леди Украины Елене Зеленской.

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