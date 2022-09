В Польше запретили выступления Pink Floyd за пророссийские высказывания

Роджер Уотерс / Instagram Роджер Уотерс

Запланированные концерты в Польше соучредителя Pink Floyd Роджера Уотерса были отменены из-за позиции музыканта по поводу войны на Украине.

Промоутер концерта Live Nation Poland подтвердил отмену, но не назвал причин, сообщает Би-Би-Си.

Всему виной открытое письмо, которое Уотерс написал первой леди Украины Елене Зеленской.

В нем, по его словам, "крайние националисты" в Украине "наставили вашу страну на путь этой катастрофической войны".

Он обвинил ее мужа, президента Украины Владимира Зеленского, в невыполнении своих предвыборных обещаний установить мир на Донбассе и не упомянул об ответственности России за войну.

В ответ Зеленская написала в Твиттере, что это Россия вторглась в Украину и теперь разрушает ее города и убивает мирных жителей. "Роджер Уотерс, вам следует попросить мира у президента другой страны", — написала она.

Открытое письмо Уотера побудило Лукаша Вантуха, члена городского совета Кракова, призвать людей бойкотировать концерты.

Депутаты городского совета подготовили резолюцию об объявлении Уотерса персоной нон грата, которая должна быть вынесена на голосование на заседании 28 сентября.

"Принимая во внимание преступное нападение России на Украину, а также растущее число военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими, которые становятся достоянием гласности, советники выражают возмущение тезисами и заявлениями Роджера Уотерса в связи с вторжением России в Украину", — говорится в постановлении.

Уотерс, который в настоящее время находится в туре по США, ответил в другом посте на Facebook. В частности, он написал: "Эй, Лукаш Вантуч, оставь их детей в покое", ссылаясь на текст песни группы Pink Floyd "Another Brick in the Wall".

Он опроверг более раннее сообщение СМИ о том, что артисты сами отменили концерты, и обвинил Вантуча в "драконовской цензуре".

В нем он призвал украинскую сторону отказаться от поставок оружия из Вашингтона, поскольку, по мнению музыканта, именно по этой причине в нашей стране продолжается война – мол, дескать "Запад подбрасывает топливо в огонь". Но и на этом музыкант-путинист не остановился и для прекращения боев посоветовал "признать автономию" так называемых "Л/ДНР".

