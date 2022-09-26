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В Польше запретили выступления Pink Floyd за пророссийские высказывания

26 сентября 2022, 15:13

Артист сделал ряд заявлений в поддержку России и теперь не сможет выступить с концертом в Польше.

Роджер Уотерс
Роджер Уотерс / Instagram Роджер Уотерс

Запланированные концерты в Польше соучредителя Pink Floyd Роджера Уотерса были отменены из-за позиции музыканта по поводу войны на Украине.

Промоутер концерта Live Nation Poland подтвердил отмену, но не назвал причин, сообщает Би-Би-Си.

Всему виной открытое письмо, которое Уотерс написал первой леди Украины Елене Зеленской.

В нем, по его словам, "крайние националисты" в Украине "наставили вашу страну на путь этой катастрофической войны".

Он обвинил ее мужа, президента Украины Владимира Зеленского, в невыполнении своих предвыборных обещаний установить мир на Донбассе и не упомянул об ответственности России за войну.

В ответ Зеленская написала в Твиттере, что это Россия вторглась в Украину и теперь разрушает ее города и убивает мирных жителей. "Роджер Уотерс, вам следует попросить мира у президента другой страны", — написала она.

Открытое письмо Уотера побудило Лукаша Вантуха, члена городского совета Кракова, призвать людей бойкотировать концерты.

Депутаты городского совета подготовили резолюцию об объявлении Уотерса персоной нон грата, которая должна быть вынесена на голосование на заседании 28 сентября.

"Принимая во внимание преступное нападение России на Украину, а также растущее число военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими, которые становятся достоянием гласности, советники выражают возмущение тезисами и заявлениями Роджера Уотерса в связи с вторжением России в Украину", — говорится в постановлении.

Уотерс, который в настоящее время находится в туре по США, ответил в другом посте на Facebook. В частности, он написал: "Эй, Лукаш Вантуч, оставь их детей в покое", ссылаясь на текст песни группы Pink Floyd "Another Brick in the Wall".

Он опроверг более раннее сообщение СМИ о том, что артисты сами отменили концерты, и обвинил Вантуча в "драконовской цензуре".

Напомним, ранее легендарный музыкант, основатель и автор большинства хитов психоделик-рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс (известный своем поддержкой кровавой российской политики) написал в открытое письмо первой леди Украины Елены Зеленской.

В нем он призвал украинскую сторону отказаться от поставок оружия из Вашингтона, поскольку, по мнению музыканта, именно по этой причине в нашей стране продолжается война – мол, дескать "Запад подбрасывает топливо в огонь". Но и на этом музыкант-путинист не остановился и для прекращения боев посоветовал "признать автономию" так называемых "Л/ДНР".

Напомним, ранее легендарная песня "Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как Андрей Хлывнюк ее спел во время патрулирования Софиевской площади в Киеве в составе теробороны.

Вскоре легендарная рок-группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор использовали запись голоса Хлывнюка с этой песней и записал трек "Hey Hey Rise Up", который быстро собрал миллионы просмотров на платформе YouTube.

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Pink Floyd
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