"Ищу принца": Вера Брежнева в трусах на сцене заявила о срочном поиске мужа в Бухаре

Во время концерта Вера Брежнева заявила, что ищет мужа в Узбекистане.

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Вера Брежнева заявила о поисках принца в Узбекистане / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Вера Брежнева надеется обрести личное счастье

Певица готова поехать вслед за мужчиной в Самарканд или Бухару

Украинская 43-летняя певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, выступила в Узбекистане.

Во время концерта Вера Брежнева заявила, что ищет мужа в Узбекистане. Признание артистки со сцены публикует Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

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Перед исполнением хита "Я не поняла" бывшая жена композитора Константина Меладзе сообщила со сцены, что все еще надеется обрести личное счастье, даже когда ей "немного за 40".

"Я ищу узбекского принца. Где он? Даже если он на лошади сюда приехал. Покажись!", - объявила артистка.

Пребывая на сцене в черных трусах, она добавила, что готова поехать вслед за мужчиной в Самарканд или Бухару, но готовить она не любит.

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Вера Брежнева / инфографика: Главред

Вера Брежнева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Вере Брежневой во время выступления в Алматы предложили выйти замуж. Брежнева спросила у поклонника о его финансах и недвижимости.

Ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

Недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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