Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Ищу принца": Вера Брежнева в трусах на сцене заявила о срочном поиске мужа в Бухаре

Виталий Кирсанов
6 мая 2025, 19:30
188
Во время концерта Вера Брежнева заявила, что ищет мужа в Узбекистане.
Вера Брежнева заявила о поисках принца в Узбекистане
Вера Брежнева заявила о поисках принца в Узбекистане / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Вера Брежнева надеется обрести личное счастье
  • Певица готова поехать вслед за мужчиной в Самарканд или Бухару

Украинская 43-летняя певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, выступила в Узбекистане.

Во время концерта Вера Брежнева заявила, что ищет мужа в Узбекистане. Признание артистки со сцены публикует Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

видео дня

Перед исполнением хита "Я не поняла" бывшая жена композитора Константина Меладзе сообщила со сцены, что все еще надеется обрести личное счастье, даже когда ей "немного за 40".

"Я ищу узбекского принца. Где он? Даже если он на лошади сюда приехал. Покажись!", - объявила артистка.

Пребывая на сцене в черных трусах, она добавила, что готова поехать вслед за мужчиной в Самарканд или Бухару, но готовить она не любит.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / инфографика: Главред

Вера Брежнева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Вере Брежневой во время выступления в Алматы предложили выйти замуж. Брежнева спросила у поклонника о его финансах и недвижимости.

Ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

Недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Вера Брежнева?

Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    шоу-бизнес Вера Брежнева новости шоу бизнеса
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Оккупанты расстреляли 3-х украинских военнопленных на Донетчине - Офис генпрокурора

    Оккупанты расстреляли 3-х украинских военнопленных на Донетчине - Офис генпрокурора

    19:38Война
    Мороз и грозовые дожди: какие области атакует шторм

    Мороз и грозовые дожди: какие области атакует шторм

    19:15Синоптик
    РФ ударила ракетой по пригороду Сум: есть жертвы, большинство раненых - дети

    РФ ударила ракетой по пригороду Сум: есть жертвы, большинство раненых - дети

    19:03Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    "Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

    "Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

    Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

    Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

    Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

    Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

    "Ходячий труп": Киркоров еле передвигается из-за тяжелой болезни - росСМИ

    "Ходячий труп": Киркоров еле передвигается из-за тяжелой болезни - росСМИ

    В Украину возвращается мокрый снег и морозы: синоптики назвали дату

    В Украину возвращается мокрый снег и морозы: синоптики назвали дату

    Последние новости

    20:41

    Сдвиги в деле трибунала: Сибига намекнул на конкретику

    19:52

    Как защитить рассаду огурцов до высадки: простой способ от огородникаВидео

    19:50

    Украинцам выплатят до 100 долларов: какая страна ЕС выделила денежную помощь

    19:38

    Оккупанты расстреляли 3-х украинских военнопленных на Донетчине - Офис генпрокурора

    19:30

    "Ищу принца": Вера Брежнева в трусах на сцене заявила о срочном поиске мужа в Бухаре

    Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
    19:21

    Какой вид мяса самый полезный для человека и даже омолаживает - ответ удивитВидео

    19:15

    Мороз и грозовые дожди: какие области атакует шторм

    19:10

    Украинцы могут перейти на больший вид пенсии: сколько можно получить и как

    19:10

    Провал в Бундестаге: кто вонзил в спину нож Мерцумнение

    Реклама
    19:03

    РФ ударила ракетой по пригороду Сум: есть жертвы, большинство раненых - детиФотоВидео

    18:50

    ВСУ готовят сюрприз: Украина разрабатывает новые дроны, которые могут изменить войну

    18:45

    Кабмин изменил порядок призыва украинцев на военную службу во время мобилизации

    18:30

    Целая таблица Менделеева: в магазинном торте за 300 гривен насчитали 18 Е-шекФото

    18:21

    Что посадить в мае в открытый грунт: эти овощи и ягоды дадут хороший урожай

    18:20

    Россияне продвинулись в двух областях: в DeepState назвали направления

    18:16

    Почему Украина не будет бить по Москве 9 мая и может выбрать другие цели - WP

    18:09

    Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

    17:42

    Беспрецедентный случай: в Германии со второй попытки избрали нового канцлера

    17:37

    Когда ждать повышения налогов в Украине: в Верховной Раде дали ответ

    17:33

    РФ может начать новое наступление на Черниговщину: названа главная цель оккупантов

    Реклама
    17:27

    Получить водительские права станет сложнее: в Украине вводят новые правила

    17:27

    "Соучастие в преступлениях": МИД об участии иностранных войск в параде в Москве

    17:20

    Одним повезет, а других ждут проблемы: гороскоп на май для всех знаков зодиакаВидео

    17:14

    Можно ли молиться лежа: священник дал однозначный ответВидео

    17:09

    Для чего нужно разжигать костры 7 мая: какой праздник и день ангела

    16:39

    ВСУ наносят РФ поражение в районе Теткино: эксперт объяснил, что там происходит

    16:31

    Загадка для самых умных: найдите змею среди арбузов за 7 секунд

    16:28

    У Путина истерично пригрозили "ответом" Украине за игнорирование "перемирия"

    16:25

    Одна ошибка стоит целой пенсии: украинцы могут потерять право на выплаты

    16:14

    Россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину до определенной даты - что известно

    16:02

    Кадыров клянчит, чтобы его уволили с должности главы Чечни - СМИ

    15:48

    Приказ отдал не Трамп, Белый дом не знал об остановке помощи Украине - Reuters

    15:46

    Почему клубника не ягода: ученые поразили объяснением

    15:35

    Украинцы могут получить скидку в 75% на коммуналку: как легко оформить

    15:31

    Украина и Россия провели масштабный обмен: сколько пленных вернулось домойФото

    15:30

    Где "странный" листок: только самые внимательные "Шерлоки Холмсы" найдут ответ за 5 секунд

    15:25

    Участник Нацотобора на Евровидение-2025 был задержан полицией - что произошло

    15:24

    Поворотный момент: 4 зодиака зодиака, которых ждут перемены в мае

    15:19

    Вручную или в посудомойке: как экономнее мыть посуду

    15:10

    "Какой-то треш": внук Пугачевой раскрыл свой неизлечимый диагноз

    Реклама
    15:04

    Гибнут за медали к 9 мая: Ступак рассказал о потерях РФ на горячем направлении

    14:58

    "Один из последних шестидесятников": умер выдающийся украинский писатель

    14:45

    "Огромная ошибка": Орбан истерит из-за планов вступления Украины в Евросоюз

    14:34

    Даже следа не останется: как отмыть хну с рук за 5 минутВидео

    14:30

    Поляки анонсировали новую блокаду границы с Украиной - в чем причина

    14:28

    Кому повысят пенсию в июне 2025: сколько добавляют и когда ждать выплат

    14:10

    В Украину идут заморозки и дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

    13:59

    Как убрать пятна кофе с одежды: простые и эффективные способы

    13:52

    Неповторимый рецепт "Битого редиса", который затмит все блюда на столе

    13:41

    "Законные цели": генерал намекнул, чем и как могут ударить по Москве на 9 мая

    Новости Украины
    Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
    Пасха 2025
    Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
    Война с Россией
    Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять