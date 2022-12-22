Ирина Билык засветилась в объятиях скандального Алексея Панина

Билык и Панин дружат уже много лет, хоть и видятся очень редко.

Ирина Билык и Алексей Панин встретились в Испании / instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/actor.panin

Российский актер Алексей Панин, который выразил четкую антивоенную позицию с первых дней полномасштабной войны в Украине, удивил поклонников снимком с украинской певице, Народной артисткой Украины и поэтессой-песенником Ириной Билык.

Вместе артисты сфотографировались на светском мероприятии в Испании, где Панин живет и работает, а Билык находится с концертным туром.

На фото они стоят, обнявшись, и улыбаются. "С Ириной Билык мы не виделись 10 лет. Целую вечность... Всех свела Испания", - подписал редкий кадр актер на своей странице в Instagram.

Алексея и Ирину связывает многолетняя дружба. Билык ранее рассказывала, что даже спасла Панина от самоубийства - актер тяжело переживал разрыв с очередной возлюбленной, и звонил певице в стрессовом состоянии.

Поклонники артистов с энтузиазмом восприняли фотосвидетельство такой необычной дружбы - осыпали Билык комплиментами, и хвалили Панина за подбор людей для близкого окружения.

Ирина Билык и Алексей Панин встретились в Испании / instagram.com/actor.panin

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