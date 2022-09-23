Скандальный актер Панин с ухмылкой "благословил" оккупантов на смерть в Украине

Панин, ДМБ / instagram.com/actor.panin/

Скандальный российский актер Алексей Панин (известный противник путинского режима) прокомментировал объявление русским диктатором о частичной мобилизации в стране-агрессоре России. Соответствующее обращение артист выложил на свой Telegram-канал.

Артист, осудивший войну в Украине, с ухмылкой на лице поздравил и "благословил" оккупантов.

"Я хочу поздравить всех россиян, которые поддерживали и поддерживают "специальную военную операцию". Теперь у вас есть отличная возможность взять в руки автомат, встать в строй, проявить себя в бою с "неонацистами, фашистами", – сказал Панин.

Россиянин пожелал новоиспеченным военнослужащим "успеха", а также добавил, будто рад, что они смогут "вписать себя в историю России" и проявить патриотизм. "Благословляя" захватчиков, Алексей Панин едва сдерживал смех.

Кроме того, позднее Панин на свою страницу в Instagram также выложил пост о мобилизации. Артист показал отрезок легендарной комедии 2000 года "ДМБ", в которой играл. В отрывке его персонаже мать и дяди предлагают отрезать палец или помочиться на пол в военкомате ‒ чтобы избежать службы в армии.

"Даже не знаю, что написать под этим видео. Думаю, всем и так понятно. Вот такая вот в России мобилизация", – подытожил Панин.

Напомним, ранее Алексей Панин в интервью Дмитрию Гордону признался - он был уверен, что РФ не решится на войну. А когда российские оккупанты вторглись на территорию Украины, до последнего надеялся, что это послужит для россиян сигналом к тому, чтобы свергнуть ныне действующую власть и прекратить военные действия.

Также Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине. В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.

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