Панин пожаловался на угрозы из-за проукраинской позиции

Алексей Панин обнародовал угрозы/ Instagram

Российский актер Алексей Панин, который осуждает войну в Украине и преступные действия правительства Путина, рассказал об угрозах.

Он записал видео ролик, где рассказал, что пророссийские активисты, поддерживающие войну, находят его номер телефона.

"Каждый день находят мои телефоны. Мне пишут с угрозами: "Чтобы ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам", "Чтоб ты сдох, скотина, потому что ты собираешь деньги для пацанов в Одессе", – рассказал артист.

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Он также оскорбился из-за того, что про него забыли даже оппозиционные политики, мол, настолько сильна пропаганда в россии.

Напомним, ранее артист в интервью Дмитрию Гордону признался - он был уверен, что РФ не решится на войну. А когда российские оккупанты вторглись на территорию Украины, до последнего надеялся, что это послужит для россиян сигналом к тому, чтобы свергнуть ныне действующую власть и прекратить военные действия.