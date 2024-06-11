Имя уже выбрали: жена Григория Решетника заговорила о четвертом ребенке

Украинский ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник уже имеют трех сыновей, но не исключают, что когда-то у них появится еще и дочь.
В комментарии для "Люкс ФМ" Кристина призналась, что уже несколько лет ее муж мечтает о пополнении в семье.
"Григорий до сих пор мечтает о дочери. Все интересуются, ну, когда же. А мы говорим, что после победы. Очень надеемся, что победа будет скоро, в ближайшем будущем. Очень хотим доченьку", - сказала жена ведущего.
Также Кристина отметила, что они хотят назвать будущую дочь Викторией. Имя очень символичное, поскольку связано с победой, о которой мечтает вся Украина.
"Хотим, чтобы было больше детей. Очень рады, кто сейчас при надежде. В такое сложное время – это ответственно. Это вызов. Но украинцы смогут все", - отметил Григорий.
Смотрите видео комментария семьи Решетников:
Кто такой Григорий Решетник?
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
Григорий Решетник - последние новости по теме
Отметим, ранее телеведущий Григорий Решетник поздравил украинцев с Пасхой, опубликовав семейное фото с церкви. Подписчики Григория были восхищены его семье и засыпали их лестными комментариями.
А также Григорий Решетник рассказал, как во время учебы приводил в ужас прохожих своими занятиями. Творческие амбиции ведущего помогала утолить игра в университетском театре. Ему все же удалось, в результате, поступить на диктора и ведущего телепрограмм в институт кино и телевидения КНУКіМ.
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