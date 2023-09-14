Илон Маск слил интимное фото Эмбер Херд со времен их ролевых игр

Американская актриса Эмбер Херд завела роман с миллиардером и бизнесменом Илоном Маском вскоре после того, как развелась с актером Джонни Деппом (хотя он убежден, что Херд изменяла ему с Маском).
Их отношения продлились меньше года. В 2017 году Илон и Эмбер стали одной из самых обсуждаемых пар, хотя публично роман отрицали. После расставания миллиардер рассказал, что разошелся с актрисой друзьями и исключительно по причине несовпадения графиков.
Подробности их романа Уолтер Айзексон изложил в биографии Маска. В частности пара практиковала ролевые игры, для которых Херд надевала различные костюмы. Бизнесмен оказался поклонником компьютерной игры Overwatch, в особенности женского персонажа под псевдонимом Ангел (Mercy).
При знакомстве с Эмбер Херд Маск отметил ее внешнее сходство с Ангелом. Позже, когда между ними завязались отношения, актриса приготовила для Илона сюрприз - надела сексуальную версию костюма Ангела, которая создавалась несколько месяцев. Недавно фотографию Херд в соблазнительном доспехе Маск опубликовал на своей странице в Х (Twitter).
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