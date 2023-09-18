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Илон Маск раскрыл подробности страстного романа с Эмбер Херд

Анна Подгорная
18 сентября 2023, 18:39 обновлено 18 сентября, 18:40
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Бывшая жена Джонни Деппа произвела неизгладимое впечатление не только на миллиардера, но и на его брата.
Эмбер Херд, Илон Маск
Илон Маск рассказал, каким был его роман с Эмбер Херд / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Личная жизнь миллиардера и бизнесмена Илона Маска стала пользоваться большим интересом после биографической книги о нем авторства Уолтера Айзексона. Писатель, к примеру, раскрыл, в какие ролевые игры Маск играл с американской актрисой и бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд.

Маск и Херд были вместе полтора года. Их роман якобы завязался после того, как актриса подала на развод с Деппом. До этого они были просто друзьями.

Айзексон, чью книгу цитирует издание E! News, утверждает, что союзом Илона и Эмбер близкое окружение бизнесмена было недовольно. В частности его младший брат Кимбал называл Херд "кошмарной" и "токсичной", а любовные предпочтения Маска характеризовал так: "Он склонен влюбляться в людей, которые, без сомнения, красивы, но у них есть очень темная сторона".

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Сам миллиардер прекрасно осведомлен о своей слабости к эксцентричным женщинам, но, похоже, ничуть этим не огорчен. "Я часто бываю дураком, но особенно из-за любви", - прокомментировал слова Кимбала он.

Что же касается его романа с Эмбер Херд, то его Илон Маск назвал "18 месяцами неумолимого безумия".

Ранее стало известно, что Хью Джекман разошелся с женой, актрисой Деборрой-Ли Фернесс, после 27 лет брака. Бывшие супруги сделали официальное заявление про причины их расставания.

Также блогер Машуковский сделал предложение своему возлюбленному. После каминг-аута он отмечал, что готов к семейной жизни, позже - показал своего избранника фанатам.

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