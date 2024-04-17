Бывший президент США Дональд Трамп попал в комичную ситуацию.
По информации Page Six, 77-летний Трамп, похоже, засыпал на судебном заседании во время выбора присяжных по его уголовному делу в Манхэттенском суде. Дело касается обвинений, связанного с выплатой денег Сторми Дэниэлс за сокрытие информации.
И хотя репортеры в зале, похоже, были шокированы тем, что кто-то мог задремать во время их очень серьезных судебных разбирательств, сторонники в лагере Трампа поддерживают своего спящего человека.
Один инсайдер предположил, что все это спектакль, призванный показать, насколько мало обеспокоен ситуацией Трамп. Его сторонники предположили, что Трамп просто "играет в опоссума".
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
"Он думает, что это чушь, что это скучно и оно не стоит его времени", — сказал инсайдер. "Это уловка. Все, что он делает, рассчитано. Он никогда не засыпал. Это не то, что он делает. Он ходит на несколько встреч в день", — настаивал источник, утверждая, что это все драматическое шоу.
Фото куняющего Трампа можно посмотреть тут
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Напомним, ранее главная пропагандистка страны-террориста России, которая начала кровавое вторжение в Украину, Маргарита Симоньян "слила" уроженку Киева предательницу Любовь Успенскую.
Ранее также стало известно о том, что популярная американская певица Кэти Перри попала в конфуз по время съемок популярного талант-шоу.
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