Играет в опоссума: Трамп комично боролся со сном во время судебного заседания

Один инсайдер предположил, что все это спектакль, призванный показать, насколько мало обеспокоен ситуацией Трамп

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Трамп заснул на заседани суда / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Белый дом

Бывший президент США Дональд Трамп попал в комичную ситуацию.

По информации Page Six, 77-летний Трамп, похоже, засыпал на судебном заседании во время выбора присяжных по его уголовному делу в Манхэттенском суде. Дело касается обвинений, связанного с выплатой денег Сторми Дэниэлс за сокрытие информации.

И хотя репортеры в зале, похоже, были шокированы тем, что кто-то мог задремать во время их очень серьезных судебных разбирательств, сторонники в лагере Трампа поддерживают своего спящего человека.

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Один инсайдер предположил, что все это спектакль, призванный показать, насколько мало обеспокоен ситуацией Трамп. Его сторонники предположили, что Трамп просто "играет в опоссума".

"Он думает, что это чушь, что это скучно и оно не стоит его времени", — сказал инсайдер. "Это уловка. Все, что он делает, рассчитано. Он никогда не засыпал. Это не то, что он делает. Он ходит на несколько встреч в день", — настаивал источник, утверждая, что это все драматическое шоу.

Фото куняющего Трампа можно посмотреть тут

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