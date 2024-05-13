И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской

Украинская актриса Ольга Сумская поздравила уже покойную маму Анну Сумскую с Днем матери, а также поблагодарила Бога за дочерей.
На своей странице в соцсетях актриса опубликовала серию архивных снимков своей семьи, на одной из них есть и старшая дочь-молчунья артистки - Антонина Паперная. Отметим, Паперная сейчас живет и работает в стране-оккупанте России вместе со своим мужем-россиянином, а также ни слова не сказала о войне в Украине.
Также Сумская оставила душевную подпись к публикации.
"С днем МАМЫ! Эти фото с моего детства смущают сердце… Слава Богу за самую прекрасную маму, за моих дочерей!", - написала актриса.
Кто такая Антонина Паперная?
Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.
Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.
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Отметим, Ольга Сумская вынуждена отвечать на неприятные вопросы про свою старшую дочь, Антонину Паперную. Образ жизни звездной наследницы вызывает у многих в украинском обществе возмущение.
А также Ольга Сумская испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
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