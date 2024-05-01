Окончательно "добила" родителей: предательница-дочь Сумской повеселилась в Москве

Молчунья Антонина Паперная прогулялась с мужем-россиянином по красной дорожке в стране-оккупанте РФ.

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Антонина Паперная вышла в свет в Москве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/

Дочь известных украинских актеров Ольги Сумской и Евгения Паперного – актриса Антонина Паперная, которая живет в террористической России и молчит о войне в Украине, покрасовалась на премьере фильма "Любви не бывает?".

Как сообщают росСМИ, муж Паперной – россиянин Владимир Яглыч сыграл главную роль в этом фильме.

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На красной дорожке в Москве предательница Антонина обнималась с мужем, улыбалась и шутила, затем прошла в зал, а Владимир остался, чтобы позировать вместе с партнерами по фильму.

Антонина Паперная с мужем на красной дорожке в РФ / фото: скрин видео vk.com/

В то время, как мать актрисы Ольга Сумская не дает СМИ плохо говорить о Тоне, все время находя оправдания дочери-предательнице, сама Паперная живет свою лучшую жизнь в стране-террористе и даже слова не произнесла о том, что творит Россия в Украине.

Кто такая Антонина Паперная Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

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Отметим, ранее Антонина Паперная возобновила съемки в РФ. Так, на днях, на на российском сайте "Кино-Театр.ру" появился анонс телесериала, в котором Паперной досталась главная роль.

А также Евгений Клопотенко отметил, что семейная ситуация Ольги Сумской с дочерью Антониной близка и знакома многим, поэтому, по его мнению, публичным личностям стоит об этом говорить.

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