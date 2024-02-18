Молчунья-дочь Сумской снялась в российском сериале, который хейтят даже фанаты

Тоня Паперная похвасталась съемками в "Постучись в мою дверь" в российской обработке.

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Тоня Паперная сыграла в российской версии "Постучись в мою дверь" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tony__pepper

Дочь украинских актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской, актриса Тоня Паперная много лет живет и работает в стране-оккупанте. Она вышла замуж за российского актере Владимира Яглыча, и вместе они воспитывают двоих общих детей.

С начала полномасштабной войны в Украине Паперная ни разу не прокомментировала свою позицию. Ее мама, Ольга Сумская, защищает дочь, дескать молчит она исключительно из страха за себя и свою семью. Тем не менее зарабатывать деньги и разгуливать по светским мероприятиям этот самый страх ей не мешает.

Так недавно стало известно, что Тоня Паперная снялась в российской адаптации сверхпопулярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Актрисе досталась второстепенная, но важная для сюжета роль бывшей невесты главного героя.

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Своей работой Паперная осталась очень довольна, и даже хвасталась премьерой в социальных сетях. Впрочем зрители ее энтузиазма не разделили - на всех киноагрегаторах российскую версию "Постучись в мою дверь" называют картонной, низкопробной безвкусицей, которую не стоит даже сравнивать с оригиналом.

Тоня Паперная сыграла в российской версии "Постучись в мою дверь" / instagram.com/tony__pepper

Ранее украинская певица Камалия попала в больницу и рассказала, что из-за проблем со слухом ей понадобилась операция на ухе. После хирургического вмешательства артистка рассказала про свое состояние.

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