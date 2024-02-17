Надеюсь, что снова буду слышать: Камалия из больницы поблагодарила хирургов

Украинская певица и модель Камалия показала фотографии из киевской больницы и рассказала, что произошло с ней.
Как написала она на своей странице в Instagram, ей делали операцию по восстановлению барабанной перепонки. "Я очень благодарна врачам Александровской больницы, которые очень многое сделали для меня. Ковид, проблемы с почками… И всегда я знала, что настоящие профессионалы Александровской больницы помогут. Операцию мирингопластики (операция по восстановлению барабанной перепонки, - ред.) прекрасно сделала заведующая ЛОР-отделение", - написала Камалия.
Также по словам певицы, она очень благодарна хирургу. "Надеюсь, что снова буду слышно на левое ухо, как раньше. Благодарю Бога и хирурга от Бога за прекрасно сделанную операцию!" - добавляет она.