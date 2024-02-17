"Мій потяг 245": Кричевский перевел на украинский язык еще один свой хит

Легендарный шансонье и уроженец Львова Гарик Кричевский снова перевел свой шлягер - "Мой номер 245" - на украинский язык. На днях артист на своей странице в соцсети разместил видеоролик. Компанию ему составила дочь Виктория. И они вместе исполнили переведенную версию припева хита.
Теперь текст припева из приблатненного стиля шансонье решил переиначить. Он называется "Мій потяг 245", а в самих строках песни вместо "печати на телогреечке" воспеваются поездки в поездах во Львов.
Напомним, ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас на фронте.
Также украинская актриса Ксения Мишина перенесла первую в своей жизни операцию. Хирургическое вмешательство происходило под наркозом, которого у артистки прежде тоже не было.
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