"Мій потяг 245": Кричевский перевел на украинский язык еще один свой хит

Певец Гарик Кричевский перевел припев шлягера Мой номер 245 на украинский язык и избавился от строк на криминальную тему.

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Гарик Кричевский продолжает украинизировать свое творчество / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Легендарный шансонье и уроженец Львова Гарик Кричевский снова перевел свой шлягер - "Мой номер 245" - на украинский язык. На днях артист на своей странице в соцсети разместил видеоролик. Компанию ему составила дочь Виктория. И они вместе исполнили переведенную версию припева хита.

Теперь текст припева из приблатненного стиля шансонье решил переиначить. Он называется "Мій потяг 245", а в самих строках песни вместо "печати на телогреечке" воспеваются поездки в поездах во Львов.

видео дня

Напомним, ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас на фронте.

Также украинская актриса Ксения Мишина перенесла первую в своей жизни операцию. Хирургическое вмешательство происходило под наркозом, которого у артистки прежде тоже не было.

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