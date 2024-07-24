И не поспоришь: в Сети появился список самых красивых актрис всех времен

100 самых красивых женщин, которые блистали и блистают на голубых экранах, "посоревновались" за звание лучшей из лучших

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Самые красивые актрисы всех времен - список красивейших женщин / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Поиском наипрекраснейшей из прекрасных занимались еще древние греки. Со временем это превратилось в конкурсы красоты, споры в интернете и другие способы народным сознанием определить самую красивую женщину.

Женская красота оказалась объектом капризным и слишком многогранным, чтобы о ней можно было выразить однозначное мнение, которое бы всех устроило. Модные глянцевые журналы стали искать самую привлекательную среди представительниц популярной культуры по различным критериям - самая стильная, самая милая, лучшая блондинка, брюнетка, рыжая... Ученые пытались определить самую красивую женщину мира, опираясь на принципы золотого сечения, но и тут результат оказался не однозначным.

Авторитетный ресурс List Challenges, который содержит рейтинги обо всем на свете, решил положиться исключительно на мнение масс: на сайте появился загадочный рейтинг под названием "100 самых красивых актрис всех времен". За сутки его просмотрели и приняли участие в оценивании почти 200 тысяч людей, и таким образом все же определили, кому бы они, без колебания, отдали бы золотое яблочко, подброшенное Эридой в незапамятные времена.

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Прекраснейшей из прекраснейших была определена Моника Беллуччи - итальянская актриса и модель, которая в свои 59 лет может дать фору в привлекательности молоденьким старлеткам. Второе место заняла Мэрилин Монро - актриса, которая будоражит умы поклонников своей красотой и через 60 лет после ее смерти. Почетное третье место закрепилось за Анджелиной Джоли, которая своей волшебной многоликостью покорила сердца фанов еще в начале 80-ых, и сдавать свои позиции не намеренна.

В десятку лучших из лучших также вошли Джейн Мэнсфилд, Ракель, Уэлч, Айшвария Рай, Анита Экберг, Рита Хейуорт, Хелена Кристенсен и Урсула Андресс.

Моника Беллуччи / ua.depositphotos.com

Мэрилин Монро / ua.depositphotos.com

Анджелина Джоли / ua.depositphotos.com

Замыкают топ-100 самых красивых актрисы Тэнди Ньютон, Робин Райт и Хелена Бонем Картер, на чью долю также выпало немало ролей роковых красавиц с совершенно особенным магнетизмом. Вместе с ними в последнюю десятку вошли Чжан Цзыи, Лиза Боне, Дебора Энн Уолл, Алисия Викандер, Шу Ци, Джоанн Уолли, Хизер Грэм и Джессика Честейн.

Тэнди Ньютон / ua.depositphotos.com

Робин Райт / ua.depositphotos.com

Хелена Бонем Картер / ua.depositphotos.com

Что такое List Challenges? List Challenges - популярный интернет-ресурс, где каждый может составить собственный список или проголосовать в уже существующем, чтобы принять участие в составлении общего рейтинга о чем-угодно - прочитанных книгах, просмотренных фильмах, известных личностях и пр.

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