"Хватит бухать, ребята! Весь мир ржет!": Ветлицкая осадила россиян

Наталья Ветлицкая не подбирала слов в обращении к россиянам.
Певица Наталья Ветлицкая - одна из немногих российских звезд, которые пытаются донести обществу все ужасы последствий нападения России на Украину.
Накануне стало известно, что ее могут вероятно признать иноагентом.
Ветлицкая не заставила себя ждать с ответом и разразилась в адрес россиян нецензурной бранью, не подбирая слов.
"Хватит бухать, ребята! Весь мир ржет!", - обвинила в злоупотреблении спиртным россиян Ветлицкая.
Напомним, внуков певицы Аллы Пугачевой, которая забрала детей и спешно покинула Россию, грозятся отправить на фронт. С таким заявлением выступил российский депутат Роман Худяков. По его словам, подпадают под мобилизацию Никита Пресняков и Дени Байсаров.
Ранее певец Владимир Пресняков рассказал о своем первом сексуальном опыте. При чем сделал он это в интервью своей нынешней жене. 54-летний певец признался, что первый раз у него был в 14 лет да еще и не по его воле.
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