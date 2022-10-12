"Хватит бухать, ребята! Весь мир ржет!": Ветлицкая осадила россиян

Наталья Ветлицкая осадила россиян / скриншот

Певица Наталья Ветлицкая - одна из немногих российских звезд, которые пытаются донести обществу все ужасы последствий нападения России на Украину.

Накануне стало известно, что ее могут вероятно признать иноагентом.

Ветлицкая не заставила себя ждать с ответом и разразилась в адрес россиян нецензурной бранью, не подбирая слов.

"Хватит бухать, ребята! Весь мир ржет!", - обвинила в злоупотреблении спиртным россиян Ветлицкая.

Соцсети Ветлицкой / скриншот

Напомним, внуков певицы Аллы Пугачевой, которая забрала детей и спешно покинула Россию, грозятся отправить на фронт. С таким заявлением выступил российский депутат Роман Худяков. По его словам, подпадают под мобилизацию Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Ранее певец Владимир Пресняков рассказал о своем первом сексуальном опыте. При чем сделал он это в интервью своей нынешней жене. 54-летний певец признался, что первый раз у него был в 14 лет да еще и не по его воле.

Читайте также: