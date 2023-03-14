Холостяк Топольский заинтриговал новым романом и рассказал про знакомство с девушкой

Алекс Топольский утверждает, что больше не одинок, и показал свидание с загадочной брюнеткой.

Алекс Топольский завел новый роман на Бали / instagram.com/alex_topolsky

Союз главного героя 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Алекса Топольского и его избранницы, фотомодели Кати Лозовицкой, продлился недолго, однако романтичный бизнесмен не теряет надежду найти свою настоящую любовь.

Из США Топольский переехал на Бали, откуда радует поклонников тропическим контентом. На днях Алекс поделился новостью - он вновь обрел счастье. На Бали он познакомился с девушкой, и теперь активно бегает по свиданиям.

В своем блоге он показал ролик, на котором воссоздал историю его знакомства с новой избранницей. Он увидел ее в кафе, и послал с официанткой девушке записку с предложением вместе выпить кофе. К его счастью, прекрасная незнакомка приняла его приглашение.

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По словам Топольского, они прекрасно провели время, однако ему пришлось покинуть новую знакомую, и уйти на деловую встречу. Лишь в конце дня он обнаружил, что не взял у девушки номер телефона.

Вероятно, история закончилась хэппи-эндом, но больше подробностей о знакомстве или о личности девушки экс-холостяк раскрывать не стал. Над Алексом по-доброму посмеиваются в сети, дескать он так и не отвык от того, что его жизнь - больше не съемки реалити-шоу, однако Топольский предпочитает пропускать слова хейтеров мимо ушей.

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