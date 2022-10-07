"Хочу разорвать их": изменившийся до неузнаваемости Ласточкин "послал" отца и брата из России

Изменившийся до неузнаваемости Ласточкин "послал" родных из России / скриншот

Актер "Квартала 95" Игорь Ласточкин во время войны разорвал отношения с родными в России. Он признался, что не общается с отцом и родным братом, которые сейчас живут в стране-агрессоре.

В интервью Алине Доротюк Ласточкин рассказал, что долгое время причиной ссор в семье была зависимость отца от алкоголя.

"Он вылечился, уже четвертый год не употребляет алкоголь. Но он это делал такое длительное время, что кажется, от мозга там ничего не осталось. Он не употребляет, но он сразу же подсел на пропаганду и каждый день мне присылал ссылки на каких-то "экспертов", российских политологов. Я его спрашивал, зачем он присылает мне эту п*рашу?" – рассказал Ласточкин.

С началом полномасштабной войны, отец и брат даже не поинтересовались у Игоря о его состоянии и что происходит в Украине.

"Они молчали, вообще не писали. Я на вторую или на третью неделю написал: "Вы, [неценз.], твари! Вам вообще пофиг, что здесь происходит? Что со мной?". Они мне сказали, что мама сказала мне не писать. Потому что она сразу поняла, что я здесь всех их хочу разорвать за их бездействие и трусость", — эмоционально рассказал Ласточкин.

Напомним, ранее известный комик из студии "Квартал 95" Юрий Великий в очередной раз рассмешил украинцев новой пародией.

Он опубликовал у себя на YouTube-канале ролик, в котором знатно поиздевался над свежей выходкой белорусского диктатора Александра Лукашенко (тот недавно рубил на камеру дрова, чтобы якобы обогреть Европу).

Также мы писали, что компания "Квартал" всех своих сотрудников поддерживает и никого не сократила во время войны. Выплаты производятся за счет доходов прошлых лет, рассказал актер студии Евгений Кошевой.

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