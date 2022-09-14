"Изюм будешь - мне не нужен": Звезды "Квартала 95" высмеяли оккупанта, который убегал из Балаклеи

Юрий Великий и Анастасия Оруджова / коллаж УНИАН

Звезды студии "Квартал 95" Юрий Великий и Анастасия Оруджова записали еще одну видеопародию на своих постоянных персонажей ‒ русского оккупанта Ваню и его жену. Ролик опубликовали на YouTube.

На этот раз комики поиздевались над солдатом РФ, который "без паники" убегал из Харьковской области и попал под огонь ВСУ, форсируя Днепр.

По замыслу артистов, захватчик разговаривает по видеосвязи с женой, которая позвонила ему в разгар контрнаступления ВСУ ‒ с глупым вопросом, удобно ли беглецу разговаривать.

"Настюнь, без паники. Сказали спокойно, без паники пробежаться. Думаю, скоро буду дома. Что-то в бакалее взять тебе? Мы просто какую-то Балаклею под Харьковом пробегаем. Все под контролем, кроме Харьковской области. Изюм будешь? Вот и мне Изюм не нужен", – пошутил Великий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачёвой.

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