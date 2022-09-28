На что живут актеры "Квартала" во время войны: Кошевой раскрыл детали

Евгений Кошевой рассказал, как помогает ВСУ / коллаж фото УНИАН

Компания "Квартал" всех своих сотрудников поддерживает и никого не сократила во время войны.

Выплаты производятся за счет доходов прошлых лет, рассказал актер студии Евгений Кошевой в интервью изданию Комсомольская правда в Украине.

"Многое, что было накоплено, пошло туда, где оно нужно, - к нашим военным. Не хвастаюсь, просто отвечаю на вопросы", - говорит Кошевой.

По его словам, с 2014 года артисты даже не считали, сколько машин они с Кварталом отправили военным, "просто покупали и отправляли".

"Никто не думал, что их нужно считать и перед кем отчитываться. Мы же покупали их за свой счет. Только последнюю машину, которую мне недавно пригнали из Латвии, я купил в том числе за донаты своих подписчиков. И, конечно, я об этом отчитываюсь: кто донатил, сколько донатил, когда привезли тачку, когда ее переоформили… Она уже поехала под Балаклею к пацанам, недавно давшим звездоюлей оркам. И это первый раз, когда я обратился к подписчикам за донатами. Просто ребятам очень нужна тачка, они без колес под Харьковом стоят, им орки все сожгли. Мы собирали где-то неделю, но собрали. Коллеги из "Квартала" тоже помогали", - рассказывает артист.

Кошевой полагает, что сейчас такое время, что ты должен сначала думать не о себе, а о тех, кто нас защищает, и делать то, что ты можешь ради нашей победы. "Но мне иногда кажется, что для некоторых людей война уже кончилась. К примеру, для тех, кто сейчас на спортивных тачках гоняет по Киеву на большой скорости и с таким звуком! И это сейчас, когда есть запреты использовать такие двигатели! У меня ребенок не спит из-за этого. Я когда-то в мирное время и сам катался на спортивных машинах, но сейчас война и надо понимать, что ты делаешь. В Киеве много переселенцев, которые, вероятно, также очень остро реагируют на такие звуки", - добавляет он.

Напомним, ранее известный комик из студии "Квартал 95" Юрий Великий в очередной раз рассмешил украинцев новой пародией.

Он опубликовал у себя на YouTube-канале ролик, в котором знатно поиздевался над свежей выходкой белорусского диктатора Александра Лукашенко (тот недавно рубил на камеру дрова, чтобы якобы обогреть Европу).

"Хорошие дровишки! Может им дуб отправить, чтобы они там от холода дуба не дали и потом не говорили, что мы им не дали дуба, и они там дуба дали. Хотя нет, так мы их запутаем. Предлагаю дуб оставить нам, а Европе я лучше сосну… отправлю. И вообще, я дрова колоть не очень силен. Вот наломать дров - это мое", - сказал Великий в образе Лукашенко.

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