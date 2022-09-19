"Европе я лучше сосну отправлю": звезда "Квартала 95" Великий высмеял Лукашенко

Юрий Великий и Александр Лукашенко / коллаж УНИАН

Известный комик из студии "Квартал 95" Юрий Великий в очередной раз рассмешил украинцев новой пародией. Он опубликовал у себя на YouTube-канале ролик, в котором знатно поиздевался над свежей выходкой белорусского диктатора Александра Лукашенко (тот недавно рубил на камеру дрова, чтобы якобы обогреть Европу).

"Хорошие дровишки! Может им дуб отправить, чтобы они там от холода дуба не дали и потом не говорили, что мы им не дали дуба, и они там дуба дали. Хотя нет, так мы их запутаем. Предлагаю дуб оставить нам, а Европе я лучше сосну… отправлю. И вообще, я дрова колоть не очень силен. Вот наломать дров - это мое", - сказал Великий в образе Лукашенко.

Кроме дров, "Лукашенко" в пародии решил дать Европе свитер и накормить, почистив картофель.

"Поможем нашим братьям пережить гуманитарную картошкострофу", - подытожил комик в образе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Юрий Великий порадовал поклонников новой пародией на закоренелого русского телепропагандиста Владимира Соловьева.

В этот раз в исполнении Великого Соловьев появился в эфире с побитым лицом (как недавно это произошло и в реальной жизни ‒ вышел в прямой эфир с синяками и царапинами на лице).

Российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

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