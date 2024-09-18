"Хочется плакать постоянно": известная украинская журналистка перенесла сложную операцию

Алина Доротюк впервые рассказала о своей операции.

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Алина Доротюк перенесла операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk_/

Украинская известная журналистка Алина Доротюк публично призналась, что уменьшила грудь 10-го размера. Также она рассказала, что еще ни разу не пожалела о своем решении.

В интервью с пластическим доктором Дмитрием Слоссером Алина поделилась, что операция произошла еще в 2013 году и ранее ей постоянно мешала большая грудь.

"Я в 2013 году делала уменьшение груди. Но это было по медицинским показаниям. Потому что я была худенькая-маленькая, и это была огромная нагрузка, когда у тебя 10-й размер и грудь тянет вниз. Ты просыпаешься среди ночи от того, что у тебя болит спина и тебе хочется плакать постоянно. Ты не получаешь наслаждение от жизни и от хождения. Ты не можешь бегать и у тебя куча ограничений", – рассказала Доротюк.

Смотрите видео интервью с Алиной Доротюк:

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