"Хочется плакать постоянно": известная украинская журналистка перенесла сложную операцию

Украинская известная журналистка Алина Доротюк публично призналась, что уменьшила грудь 10-го размера. Также она рассказала, что еще ни разу не пожалела о своем решении.
В интервью с пластическим доктором Дмитрием Слоссером Алина поделилась, что операция произошла еще в 2013 году и ранее ей постоянно мешала большая грудь.
"Я в 2013 году делала уменьшение груди. Но это было по медицинским показаниям. Потому что я была худенькая-маленькая, и это была огромная нагрузка, когда у тебя 10-й размер и грудь тянет вниз. Ты просыпаешься среди ночи от того, что у тебя болит спина и тебе хочется плакать постоянно. Ты не получаешь наслаждение от жизни и от хождения. Ты не можешь бегать и у тебя куча ограничений", – рассказала Доротюк.
Смотрите видео интервью с Алиной Доротюк:
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