"Выживает из ума на глазах": российский ведущий разоблачил путиниста Киркорова

Отар Кушанашвили раскритиковал Филиппа Киркорова и обвинил его во вранье.

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Филипп Киркоров попал под "горячую руку" Отара Кушанашвили / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Российский ведущий Отар Кушанашвили, который ранее осудил вторжение РФ в Украину, назвал путиниста Филиппа Киркорова вруном.

В шоу "Каково?!" Кушанашвили разнес Киркорова за внешний вид, ведь, по мнению ведущего, мышцы путиниста выглядят неестественно.

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"Как жить в стране, где главный певец занимается тем, что выживает из ума на глазах у публики? У которого мышцы неравномерно накачаны с помощью какого-то поролона или какой-то жидкости", — сказал Отар.

Также Кушанашвили отметил, что в 57 лет Киркоров физически не может тренироваться в пять утра, поэтому считает такое заявление певца враньем.

"Меня смущают эти тренировки в пять утра. Я знаю Филиппа Киркорова с 1992 года. В пять утра он ложится. Он рассказывает, как занимается спортом, ну просто представьте его... Ему 57 лет, ну зачем это говорить? Даже я не врал столько!" — подытожил ведущий.

Кто такой Отар Кушанашвили? Отар Кушанашвили — грузинский и русский музыкальный журналист и телеведущий.

28 марта 2016 года Служба безопасности Украины сообщила о запрете въезда в Украину Отару Кушанашвили на три года.

В 2022 году Отар Кушанашвили категорически осудил войну в Украине и вступил за дочь пропагандиста Владимира Машкова Марию, осудившую кровавую политику диктатора-президента РФ Владимира Путина.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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