Химия не берет: Отар Кушанашвили поделился тревожными новостями

Отар Кушанашвили болеет раком, но стойко переносит все испытания.

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Отар Кушанашвили оказался в больнице / Коллаж Главред, фото Mash, prodoctorov.ru

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, который осудил нападение России на Украину и был госпитализирован в тяжелом состоянии, поделился новостями о своем здоровье.

Как известно, у журналиста диагностировали онкологическое заболевание. Он проходит лечение в одной из больниц террористической Москвы. Кушанашвили отличается особенным жизнелюбием и жизнерадостью. Он активно шутит над своим состоянием.

"Приехали в Национальный медицинский центр. Тут даже фонтанчики есть. Люди приходят, чтобы проветрится и встретится с родными. Я хвастаюсь тем, что меня даже химиотерапия не берет", - сообщил он.

Напомним, 20 июня 2024 года Отара Кушанашвили госпитализировали в Красногорске. Сначала ему поставили диагноз "острая непроходимость кишечника", а позже выявили рак этого органа.

Кто такой Отар Кушанашвили? Отар Кушанашвили — грузинский и русский музыкальный журналист и телеведущий.

28 марта 2016 года Служба безопасности Украины сообщила о запрете въезда в Украину Отару Кушанашвили на три года.

В 2022 году Отар Кушанашвили категорически осудил войну в Украине и вступил за дочь пропагандиста Владимира Машкова Марию, осудившую кровавую политику диктатора-президента РФ Владимира Путина.

Впоследствии журналист рассказал, что перенес две клинические смерти, но не намерен сдаваться. После удаления опухоли он прошел первый курс химиотерапии. Впереди — еще как минимум один.

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Раннее также стало известно о том, что Отар Кушанашвили был госпитализирован в тяжелом состоянии и оказался серьезно болен. У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль, сейчас его оперируют. Об этом сообщил друг шоумена Владимир Полупанов.

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