Группа "Бумбокс" до слез растрогала фото с концертами в Мариуполе за день до вторжения

Легендарная украинская группа "Бумбокс" поделилась снимками своего концерта в Мариуполе 22 февраля 2022 года - в самый канун русского вторжения.

Андрей Хлывнюк из группы "Бумбокс" / коллаж фото УНИАН и Instagram

Ровно год назад, 22 февраля 2022 года, в самый канун полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, легендарная рок-группа "Бумбокс" дала концерт в Мариуполе ‒ в местном Драмтеатре (том самом, на который уже в марте российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу и убили сотни мирных жителей). Фото с концерта были опубликованы на официальной странице группы в Instagram.

Послушать украинские хиты любимой группы тогда собрались сотни горожан. А за несколько часов до этого фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк и другие музыканты коллектива приняли участие в митинге "За единую Украину" ‒ для того, чтобы заявить о суверенитете и целостности Украины в преддверии полномасштабной войны, в которую тогда еще далеко не все верили.

Музыканты "Бумбокса" уверены, что они еще вернутся на сцену Мариупольского драмтеатра, который обязательно снова будет выстроен после освобождения города.

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Напомним, ранее, в конце марта 2022 года, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который тогда служил в Территориальной обороне Украины, был ранен в лицо.

Артисту вовремя оказали необходимую и помощь он достаточно быстро оправился от ранения. Однако на фото в социальных сетях Хлывнюк предпочитал скрывать лицо при помощи маски или солнцезащитных очков.

Недавно на его странице в Instagram появилось фото, на котором он показал последствия ранения в близи - на щеке артиста теперь присутствует весьма заметный шрам.

До того легендарная песня "Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как Андрей Хлывнюк ее спел во время патрулирования Софиевской площади в Киеве в составе теробороны.

Вскоре легендарная рок-группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор использовали запись голоса Хлывнюка с этой песней и записал трек "Hey Hey Rise Up", который быстро собрал миллионы просмотров на платформе YouTube.

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