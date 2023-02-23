УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Группа "Бумбокс" до слез растрогала фото с концертами в Мариуполе за день до вторжения

23 февраля 2023, 11:32
Легендарная украинская группа "Бумбокс" поделилась снимками своего концерта в Мариуполе 22 февраля 2022 года - в самый канун русского вторжения.
Бумбокс. Мариуполь
Андрей Хлывнюк из группы "Бумбокс" / коллаж фото УНИАН и Instagram

Ровно год назад, 22 февраля 2022 года, в самый канун полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, легендарная рок-группа "Бумбокс" дала концерт в Мариуполе ‒ в местном Драмтеатре (том самом, на который уже в марте российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу и убили сотни мирных жителей). Фото с концерта были опубликованы на официальной странице группы в Instagram.

Послушать украинские хиты любимой группы тогда собрались сотни горожан. А за несколько часов до этого фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк и другие музыканты коллектива приняли участие в митинге "За единую Украину" ‒ для того, чтобы заявить о суверенитете и целостности Украины в преддверии полномасштабной войны, в которую тогда еще далеко не все верили.

Бумбокс, Мариуполь

Музыканты "Бумбокса" уверены, что они еще вернутся на сцену Мариупольского драмтеатра, который обязательно снова будет выстроен после освобождения города.

видео дня

Напомним, ранее, в конце марта 2022 года, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который тогда служил в Территориальной обороне Украины, был ранен в лицо.

Артисту вовремя оказали необходимую и помощь он достаточно быстро оправился от ранения. Однако на фото в социальных сетях Хлывнюк предпочитал скрывать лицо при помощи маски или солнцезащитных очков.

Недавно на его странице в Instagram появилось фото, на котором он показал последствия ранения в близи - на щеке артиста теперь присутствует весьма заметный шрам.

До того легендарная песня "Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как Андрей Хлывнюк ее спел во время патрулирования Софиевской площади в Киеве в составе теробороны.

Вскоре легендарная рок-группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор использовали запись голоса Хлывнюка с этой песней и записал трек "Hey Hey Rise Up", который быстро собрал миллионы просмотров на платформе YouTube.

Другие новости:

новости Мариуполя Андрей Хлывнюк Бумбокс
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:32

Группа "Бумбокс" до слез растрогала фото с концертами в Мариуполе за день до вторжения

11:26

Жулик, не воруй: как отучить кошку таскать еду со столаВидео

11:24

Остапчук и его "молодуха" намекнули на свадьбуВидео

11:04

РФ может готовить мощный залп по Украине на 24 февраля, чтобы перекрыть свои неудачи на фронте – NYTВидео

10:36

Ротару наотрез отказалась выступать для россиян: ей предлагали сумасшедшие деньгиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:27

Дочь Джонни Деппа снялась топлес для глянцевого журналаВидео

10:10

Буданов назвал цель номер один для России на фронте весной 2023 года

10:04

Военный эксперт пояснил, пошел ли Путин на новый виток ядерного шантажа

10:00

Бахмут важен для Пригожина, но не для Путинамнение

Реклама
09:54

Муж солистки А-студио бросил умирающего ребенкаВидео

09:52

"Умом Россию не понять": бросок полудохлого мангуста на Донбассе обречен на провал - экспертВидео

09:32

"Китай будет последней надеждой РФ": эксперт оценил, сможет ли Кремль уговорить Пекин помочь в войнеВидео

09:06

"Если они разоружают русских – все": Жданов рассказал, когда ВСУ демилитаризируют Приднестровье

09:00

Риск применения ядерного оружия возрастает: Згурец – о приостановлении участия РФ в ядерном договореЭксклюзив

08:52

Тука спрогнозировал, как на оккупантов повлияет разрушение Крымского мостаВидео

08:45

Глава МИД Венгрии выдал "формулу завершения войны", но забыл об Украине

08:29

Взойдет быстрее, чем у подруги: как и где лучше всего выращивать рассаду

08:26

Китай будет последней надеждой Россиимнение

08:24

Бывший генпрокурор Луценко стал командиром взвода ударных дронов - приказ ЗалужногоВидео

08:07

Ссора между Шойгу и Пригожиным выгодна Украине - БудановВидео

Реклама
08:02

В Украине проведут масштабную проверку пенсионеров: кого коснется верификация

08:00

Гороскоп на сегодня 23 февраля 2023: Рыбам – разочарование, Водолеям - раздражениеВидео

07:22

Армии РФ не хватает боевой мощи и ресурсов для продолжения новых наступлений в Украине – ISW

06:45

США могут обнародовать данные разведки о планах Китая поставлять оружие РФ – WSJ

06:20

Когда следующий Рамштайн и что будут обсуждатьмнение

05:44

Гороскоп на март 2023 для Весов: везение и большие перемены в личной жизниВидео

05:00

Лучшие сочетания сиропов для кофе: 10 простых и самых вкусных рецептов

03:55

Зачем дачники жгут лавровый лист в теплице: многие не догадываются об этом уникальном секрете

03:20

Просто необыкновенные люди: 5 самых счастливых именВидео

03:12

Настя Каменских показала лицо в близи - без макияжа видно каждое несовершенство

02:42

"Что в розовый туалет, что в храм Господний": отчаявшаяся Волочкова заявилась в церковьВидео

01:35

Дипломат пояснил, какова общая позиция Запада по поводу будущего РоссииВидео

00:20

Зачем 23 февраля нужно купить хлеб и соль в дом: приметы и что нельзя делатьВидео

22 февраля, среда
23:55

Какой маникюр молодит руки после 50 лет: 4 ярких варианта, которые творят чудесаФото

23:46

РФ изменит тактику: ракеты будут бить не только по объектам энергетической инфраструктуры - ИгнатВидео

23:20

Оккупанты потеряли 2 роты и продолжают штурм: в ВСУ рассказали о тяжелых боях под УгледаромВидео

23:09

Адвокат Кивы Шевчук жалуется на Найема за то, что он мешает попасть в Высший совет правосудия

22:53

Британия может первой дать Украине истребители: в ОП сделали оптимистичное заявлениеВидео

22:40

Танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину - ДудаВидео

22:26

Запад не знает, что делать с РФ в случае ее развала после поражения - ЕрмакВидео

Реклама
22:07

Россиян ждет "боевой сюрприз" до 24 февраля: астролог дала прогноз на годовщину вторженияВидео

21:48

Из чудо-женщины в дряхлую бабку: 6 грубых ошибок в макияже, которые старят

21:45

Пережил теракт в Еленовке и российский плен: умер Олег МудракВидео

21:27

Стал женщиной в 2022 году и хотел сбежать в Мексику: в РФ поймали бывшего капитана ФСБ

21:07

Газманов спел "Офицеры" и заклеил логотип известного бренда на курткеВидео

20:15

"Это большая ошибка": Байден отреагировал на выход РФ из ядерного договораВидео

20:06

"Не хочу беременной сидеть в бомбоубежище": звезда Женского квартала высказалась о материнствеВидео

19:46

Как понизить давление дома - улучшаем самочувствие за считанные минуты

19:42

Угроза с воздуха: РФ может поднять сразу до 200 самолетов - генерал-майорВидео

19:40

Самый известный пес Украины Патрон попал в больницу из-за своей работы

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять