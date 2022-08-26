В Варшаве дети душевно спели "Ой у лузі червона калина" перед Хлывнюком и растрогали музыканта

В Варшаве дети душевно спели "Ой у лузі червона калина" перед Хлывнюком / коллаж УНИАН, скриншот из видео

Известный украинский рок-музыкант, солист группы "Бумбокс", а ныне ‒ боец ВСУ Андрей Хлывнюк отправился с благотворительным турне Польшу. В Варшаве его поразили дети-фанаты, которые спели перед ним легендарную песню "Ой у лузі червона калина". Видео выложил в Сеть один из членов дорожной команды "Бумбокса".

Дети очень старательно пели перед музыкантом-воином уже знакомые всем строчки. "Ой у лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!", ‒ исполняли они.

Хлывнюк в это время присел на корточки ‒ для того, чтобы быть с "коллегами" на одном уровне. Музыкант улыбался, глядя на детей, а в конце захлопал он и кричал "Браво!".

Видео дня

Хлывнюк, дети / скриншот из видео

Напомним, ранее, в конце марта 2022 года, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который тогда служил в Территориальной обороне Украины, был ранен в лицо.

Артисту вовремя оказали необходимую и помощь он достаточно быстро оправился от ранения. Однако на фото в социальных сетях Хлывнюк предпочитал скрывать лицо при помощи маски или солнцезащитных очков.

Недавно на его странице в Instagram появилось фото, на котором он показал последствия ранения в близи - на щеке артиста теперь присутствует весьма заметный шрам.

До того легендарная песня "Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как Андрей Хлывнюк ее спел во время патрулирования Софиевской площади в Киеве в составе теробороны.

Вскоре легендарная рок-группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор использовали запись голоса Хлывнюка с этой песней и записал трек "Hey Hey Rise Up", который быстро собрал миллионы просмотров на платформе YouTube.

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