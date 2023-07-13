Грудастая участница "Холостяка" набрала 10 килограмм и похвасталась фигурой

Марина Голд не сумела покорить сердце холостяка, зато смогла набрать аудиторию в Instagram.

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Марина Голд откровенно рассказала о наборе веса / Instagram/marynagold1

Участница последнего сезона развлекательного шоу "Холостяк" Марина Голд, которая покинула съемочную площадку незадолго до финала, показала свою новую фигуру.

На своей странице в Instagram, девушка, которая прославилась губами, грудью и откровенными приставаниями к холостяку Топольскому, она выложила видео, где показала, как набрала целых десять килограмм.

По словам бывшей участницы проекта, она еще никогда не была так уверена в себе, как сейчас, когда набрала эти 10 килограмм.

видео дня

"Спасибо эти 10 кг, что закрыли меня от мира, заставили обратиться к себе и полюбить безусловно. Я нашла что-то совершенно новое и ценное, опору внутри и четкое понимание что Я у себя на первом месте! И никакой Ваня или Саня или Маша не были со мной в те моменты, когда я задыхаясь рыдала на полу ночью. А во все эти моменты со мной была я. Та самая Марина, что может быть как супер красоткой, а может быть и полнее, а может горы свернуть, но может и плакать. У меня всегда была только Я", - хвалит себя знаменитость.

На видео - Марина и ее приятные 10 килограмм:

Она также показала своей отражение в зеркале, где выглядит подтянутой и упругой. Кроме того, на ее животе даже виден пресс.

Напомним, ранее победительница последнего "Холостяка" Катерина Лозовицкая, с которой после окончания проекта еще долго выяснял отношения холостяк Алекс Топольский, поделилась свежими фото.

Отметим также, что победительница Холостяка жестко вывела Топольского на чистую воду. Катя Лозовицкая рассказала свою версию расставания звездной пары. По словам Лозовицкой, "откровение" Топольского относительно самой Кати, буквально шокировало ее.

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