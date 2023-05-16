Победительница Холостяка беременна во второй раз

Саша Шульгина поделилась свежим фото, где показала беременный живот.

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Александра Шульгина / Instagram

Победительница первого сезона популярного телешоу "Холостяк" Александра Шульгина, беременна во второй раз. На своей странице в Instagram она поделилась фото со своим мужем и старшей дочерью.

Совсем недавно Шульгина стала мамой впервые и родила дочь Анджелину от своего супруга, с которым она живет в США.

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Саша Шульгина с мужем / Instagram

Так, она родила свою первую дочь в июне. Шульгина много писала о своей беременности и делилась частными моментами из своей жизни.

Саша Шульгина с дочерью / Instagram

Напомним, ранее победительница первого сезона проекта "Холостяк", которая недавно родила дочь и даже сообщила о помолвке, показала свою новорожденную дочь. На своей странице в Instagram, она написала, что девочку зовут Анджелина и она является "посланником Бога".

Отметим, она также рассказала, как получила предложение руки и сердца своего будущего мужа. "Это было совсем не романтично, не так как в кино, а в кровати. Это случилось накануне моей поездки в Украину в январе", - рассказывает Шульгина.

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