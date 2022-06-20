"Предложение было в кровати": победительница "Холостяка" выходит замуж

Александра Шульгина недавно стала мамой/ Instagram Шульгиной

Победительница первого сезона романтического шоу "Холостяк" Александра Шульгина, которая совсем недавно впервые стала мамой и живет в США, рассказала, как получила предложение руки и сердца своего будущего мужа.

Как рассказала она в интервью в программе "Деяк", предложение руки и сердца блогерша получила "в кровати".

"Это было совсем не романтично, не так как в кино, а в кровати. Это случилось накануне моей поездки в Украину в январе", - рассказывает Шульгина.

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На вопрос о том, когда же состоится свадьба, молодая мама сообщила, что торжественное мероприятие, скорее все, состоится в следующем году.

"В следующем году, я надеюсь что все будет хорошо. Я надеюсь, что получится выехать у моих родителей, когда все будет хорошо", - говорит она.

По ее словам, торжество пара хотела бы провести в Европе и они оба надеются, что следующее лето станет именно наилучшем временем.

Напомним, ранее Шульгина показала, как изменилось ее тело. Как написала она на своей странице в Instagram, она уже потеряла 10 килограмм после родов. По ее словам, эти лишние килограммы ушли сами собой.