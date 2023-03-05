Готов заплатить миллиард: Пугачева и Галкин вот-вот могут продать свой замок

Новый покупатель готов заплатить за замок всю сумму и не просит скидки.

Нашелся покупатель замка Пугачевой и Галкина / Коллаж фото Instagram, росСМИ

Известная российская певица Алла Пугачева и её муж Максим Галкин решили продать свой замок за 1 миллиард рублей. При этом сами они с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину решили перебраться в Израиль. Уже даже удалось найти того, кто согласен купить такой домик. Об этом заявил российский продюсер Сергей Дворцов, сообщают росСМИ.

Стоит отметить, что в их фамильном замке в деревне Грязь есть каминный зал, зимний сад, подземный гараж, кладовые и подвал, спортивный зал, бассейн, домашний кинотеатр и множество других помещений. В замке есть даже лифт.

По данным Дворцова, сделка по покупке дома должна была состояться несколько месяцев назад. Покупателем был якобы известный бизнесмен. Но сделка сорвалась, так как он хотел, чтобы ему сделали скидку.

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После этого нашелся другой покупатель, говорит Дворцов, который готов заплатить за особняк 1 миллиард рублей. Его личность остается в тайне.

Как ранее писал Главред, российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

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