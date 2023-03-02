"С головой не в порядке": Пугачева ответила россиянам

Алла Пугачева резко ответила российским журналистам на слухи о возможном лишении гражданства Израиля ее и детей.

Алла Пугачева / скриншот

Певица Алла Пугачева, которая отказалась поддерживать войну России в Украине и диктатора Путина, покинула родную страну.

Пугачева с детьми и мужем Максимом Галкиным, которого в РФ признали иноагентом, живут в Израиле.

Недавно журналисты в РФ сообщили об ограблении дома Аллы Пугачевой, который якобы расположен в Кесарии. Писали, что злоумышленники похитили у певицы крупную сумму и ценные вещи. Звезда лично прокомментировала неприятные новости.

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"Когда читаешь, что твой шикарный дом, дворец ограбили в Кесарии, то начинаешь уже задумываться, — в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает", - заявила Пугачева, пишут росСМИ.

Кроме того, Пугачева резко ответила на слухи о возможном лишении гражданства Израиля.

"Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В-третьих, никто нас никакого гражданства не лишает. Возможно, они просто хотят, чтобы меня и Макса жалели, вот они и стараются. Еще и денюжки за это получают…", - заявила Алла Борисовна.

Как ранее писал Главред, российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

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