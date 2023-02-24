73-летняя Пугачева выгуляла Галкина и 10-сантиметровые каблуки в Израиле

Алла Пугачева живет свою свободную и счастливую жизнь, в то время как остальные россияне бесятся из-за ее отъезда.

Максим Галкин, Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева и ее муж, актер и шоумен Максим Галкин побывали на концерте их подруги Лаймы Вайкуле.

Звезды, которые осудили полномасштабное вторжение России в Украину, выглядели счастливыми и довольными жизнью. Кроме того, 73-летняя певица Алла Пугачева надела обувь на высоком каблуке, которая органично и модно смотрелась на стильной Пугачевой.

Видео появления певицы на публике в Израиле опубликовал российский телеграмм-канал "Не Малахов". Взбесившиеся из-за позиции певицы россияне никак не могут успокоиться из-за того, что певица стала на сторону света и добра, и не поддержала террористическую Россию.

видео дня

"Алла Пугачева в Израиле продолжает молодиться. На 10-сантиметровых каблуках Примадонна передвигается с трудом, зато как сидит - ножкой эть", - брызгают желчью местные журналисты.

Отметим, ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов, который является откровенной бездарью и кроме как говорить, больше не умеет ничего, облил грязью польскую актрису, звезду советского популярного фильма "Ирония судьбы или с Легким паром", Барбару Брыльску. По словам Соседова, артистке стоило бы решать личные проблемы, а не трогать жителей России, которые ее "когда-то уважали и ждали с распростертыми объятиями".

Ранее также в социальной сети TikTok появилось видео, где молодой музыкальный критик Сергей Соседов, который был судьей многих музыкальных шоу, а также поддержал войну России в Украине, поет.

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