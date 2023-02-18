"Должна стоять перед Россией на коленях": бездарь Соседов обратился к Барбаре Брыльской

Музыкальный критик выплеснул свой яд на актрису, которая рассказала, как на самом деле живет террористическая Россия.

Соседов, Брыльска / Коллаж

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который является откровенной бездарью и кроме как говорить, больше не умеет ничего, облил грязью польскую актрису, звезду советского популярного фильма "Ирония судьбы или с Легким паром", Барбару Брыльску.

По словам Соседова, котрого цитирует пропагандистское издание Стархит, артистке стоило бы решать личные проблемы, а не трогать жителей России, которые ее "когда-то уважали и ждали с распростертыми объятиями".

"Ну уж, кто бы вякал, Господи? Приехала откуда-то королева. Из Польши! Ну не смешила бы людей. Пусть не выступает, не вякает. Она перед Россией, так и напишите, должна на коленях стоять, потому что без РФ и Советского Союза она — никто и ничто, полный ноль. Она на коленях должна стоять во всех городах, в которых бывает: в Москве, в Петербурге, в Иркутске, в Липецке Сразу — спустилась с трапа самолета и тут же встала на колени", — заявил Сергей Соседов.

видео дня

Напомним, истерику у клоуна-Соседова вызвало заявление актрисы о том, что россияне страдают и нуждаются в помощи. "Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя", - отметила Брыльска.

Также артистка подчеркнула, что хорошо люди живут только в Москве и Санкт-Петербурге. "Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить", - заявила актриса.

Вас также может заинтересовать: