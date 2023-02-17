"У меня собака на заводе так воет": в сеть попало видео, как поет критик Соседов

Пользователи сети знатно посмеялись над певческими данными критика-путиниста.

Сергей Соседов / Фото: Thinkstock

С социальной сети TikTok появилось видео, где молодой музыкальный критик Сергей Соседов, который был судьей многих музыкальных шоу, а также поддержал войну России в Украине, поет.

Слушать это невозможно, как и невозможно смотреть на самого Соседова. Многие комментаторы искренне удивились тому, как этот персонаж "выжил" в девяностые, учитывая его нетрадиционный внешний вид.

Как сообщается в описании, видео было записано в 1993 году. "Ого... И это он сидит в жюри", "Какого черта он столько лет сидел в жюри, где исполняли песни?", "Я плавать не умею, но я тренер по плаванью", "И сам петь не могу и другим не дам", "Как он может кого-то критиковать после такого?", "И он еще умудрялся говорить гадости про действительно талантливый людей?", "У меня собака так не луну воет на заводе иногда", "Как это выжило в 90-ые", "Не смотрите на ночь, люди".

видео дня

Кроме того, пользователей искренне разозлило то, что Соседов сидел в жюри конкурса, при том, что сам не умеет петь.

Напомним, эстрадная певица родом из Украины и матерая кремлевская запроданка Таисия Повалий в очередной раз выступила с рядом циничных пропагандистских заявлений о Родине и украинцах. Певица дала интервью порталу "Дни".

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей. Я ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба [...] В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Владимир Путин для меня – этот тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд", – выдала Повалий поток сознания, лишь слегка упорядоченный штампами русской пропаганды.

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