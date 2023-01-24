Умелый лизинг: запроданка Повалий ударилась в подхалимаж Путину

Эстрадная певица и уроженка Украины Таисия Повалий, которая поддерживает кровавую политику Кремля, рассыпалась в угодливых похвалах диктатору Путину.

Запроданка Повалий ударилась в подхалимаж Путину / коллаж фото УНИАН

Эстрадная певица родом из Украины и матерая кремлевская запроданка Таисия Повалий в очередной раз выступила с рядом циничных пропагандистских заявлений о Родине и украинцах. Певица дала интервью порталу "Дни".

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей. Я ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба [...] В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Владимир Путин для меня – этот тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд", – выдала Повалий поток сознания, лишь слегка упорядоченный штампами русской пропаганды.

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

Позднее украинцы жутко возмутились Таисией Повалий – за то, что та в новогоднюю ночь развлекала жителей страны-агрессора легендарным хитом Владимира Ивасюка и Софией Ротару "Червона рута".

Другие новости: