"Горите в аду": Притула обратился с пламенным "приветом" к русским

Как говорит легендарный российский шоумен Сергей Притула, уже в ближайшем будущем украинцы будут регулярно искать россиян по всему миру и мстить .
Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула записал видео на русском языке, в котором он в последний раз попытался обратиться к россиянам.
Шоумен напомнил, что русские украинского языка не знают, зато украинцы русским языком владеют неплохо, потому украинцы будут искать россиян и мстить по всему миру.
"Вы прокляты все без исключения. Вам и вашим детям жить в изоляции от всего цивилизованного мира, который хочет созидать. Вы же способны только разрушать. Ваше будущее — страна-изгой. Ваше будущее — страна 404. И недолог тот час, когда в Махачкале, Улан-Уде и Якутске, после того, как с войны не вернутся тысячи бойцов, возникнет вопрос: а зачем нам убивать украинцев, если русские — ближе, и это они отправили нас на фронт пушечным мясом, как всегда, и делали с покоренными народами? Но надолго ли? Горите в аду, русские. Оруэлл вам аплодирует", ‒ сказал Притула
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Напомним, ранее Сергей Притула рассказал, как справляется с войной и переживает потери. По его словам, не нужно стесняться обращаться за профессиональной помощью.
"Я ходил к психологу – какие-то вещи было сложно самостоятельно переварить и пережить. У меня погибли друзья, есть еще друзья в плену, друзья под оккупацией. Все мои братья – с оружием", – признался он.
До того Притула говорил, что во время его комментирования Евровидения-2022 в результате всех переводов на личные карты и ;на счет его благотворительного фонда украинцы пожертвовали 5.5 миллиона гривен (в том числе в криптовалюте).
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