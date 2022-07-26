"Горите в аду": Притула обратился с пламенным "приветом" к русским

Сергей Притула / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула записал видео на русском языке, в котором он в последний раз попытался обратиться к россиянам.

Шоумен напомнил, что русские украинского языка не знают, зато украинцы русским языком владеют неплохо, потому украинцы будут искать россиян и мстить по всему миру.

"Вы прокляты все без исключения. Вам и вашим детям жить в изоляции от всего цивилизованного мира, который хочет созидать. Вы же способны только разрушать. Ваше будущее — страна-изгой. Ваше будущее — страна 404. И недолог тот час, когда в Махачкале, Улан-Уде и Якутске, после того, как с войны не вернутся тысячи бойцов, возникнет вопрос: а зачем нам убивать украинцев, если русские — ближе, и это они отправили нас на фронт пушечным мясом, как всегда, и делали с покоренными народами? Но надолго ли? Горите в аду, русские. Оруэлл вам аплодирует", ‒ сказал Притула

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Напомним, ранее Сергей Притула рассказал, как справляется с войной и переживает потери. По его словам, не нужно стесняться обращаться за профессиональной помощью.

"Я ходил к психологу – какие-то вещи было сложно самостоятельно переварить и пережить. У меня погибли друзья, есть еще друзья в плену, друзья под оккупацией. Все мои братья – с оружием", – признался он.

До того Притула говорил, что во время его комментирования Евровидения-2022 в результате всех переводов на личные карты и ;на счет его благотворительного фонда украинцы пожертвовали 5.5 миллиона гривен (в том числе в криптовалюте).

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