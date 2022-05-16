"Все мои братья с оружием": Притула рассказал, как он справляется с войной

Сергей Притула считает, что война не кончится скоро/ Новый канал пресс-служба

Украинский телеведщий и волонтер Сергей Притула рассказал, как справляется с войной и переживает потери.

Об этом он сообщил в интервью Янине Соколовой.

По его словам, не нужно стесняться обращаться за профессиональной помощью. "Я ходил к психологу – какие-то вещи было сложно самостоятельно переварить и пережить. У меня погибли друзья, есть еще друзья в плену, друзья под оккупацией. Все мои братья – с оружием", – признался Притула.

Он также говорил, что у него нет существенных советов на широкую общественность, потому что какое-то время он пытался справиться сам и у него не всегда удавалось.

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Следует привыкать жить в новых реалиях и приспосабливаться к ним, потому что война, по мнению Сергея, закончится нескоро. "Я считаю, что как бы там ни было, а людям надо говорить правду. И когда говорят, что у россиян осталось военной мощи на 10-14 дней, а дальше они выдохнутся… Многие для себя могут это трактовать как то, что скоро россиянам не будет как воевать, и все закончится. Это значит подарить людям призрачную надежду", – добавил ведущий Нового канала.

"Не хочу никого разочаровать или пугать, но это не кончится очень быстро", - полагает Притула.

Напомним, Сергей Притула был ведущим национального отбора песенного конкурса Евровидение с 2017 по 2021 годы, а также комментировал Евровидение-2018. Перед началом Евровидения-2022 шоумен предложил, что он самостоятельно будет комментировать конкурс в этом году в обмен на донаты для ЗСУ. Во время 4-часового эфира Сергей Притула рассчитывал собрать миллион гривен на нужды украинских военных. В результате, после подсчетов всех переводов на личные карты ведущего, на счет его благотворительного фонда и перечислений в криптовалюте, украинцы задонатили 5.5 миллиона гривен.