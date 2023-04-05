Горбунов впервые рассказал про отношения с экс-женой: "Мы не можем вычеркивать какие-то вещи"

Юрий Горбунов и Людмила расстались 8 лет назад - теперь он может спокойно оглянуться на этот союз.

Юрий Горбунов рассказал про нынешние отношения с первой женой / instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский шоумен и волонтер Юрий Горбунов ранее не рассказывал про свой первый брак и развод с женщиной по имени Людмила. Они были женаты 10 лет - с 1995 года по 2015. В том же 2015-году у Горбунова завязался роман с его коллегой Катей Осадчей.

С тех пор у шоумена совершенно другая жизнь - его пару с ведущей считают одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, они счастливы, и вместе воспитывают двоих общих сыновей.

Тем не менее Людмила полностью так и не исчезла из жизни Юрия - в интервью Славе Демину он впервые рассказал о том, какие сейчас у него отношения с бывшей женой. Оказалось, что Горбунов все еще поддерживает с ней связь.

видео дня

В частности он признался, что разрыв дался ему нелегко, однако по истечению многих лет он уже не испытывает сильной эмоциональной привязанности к экс-супруге, что облегчило общение. Ему даже кажется странным то, что некоторые не могут нормально коммуницировать с бывшими партнерами.

"Она в Америке, у детей. Уехала еще до войны и сейчас хочет возвращаться. Это наша жизнь, мы не можем вычеркивать какие-то вещи, с которыми были связаны годами. Годами! Не общаться со своими бывшими – не знаю, что должно случиться. Я не скажу, что мы часто общаемся. Но у нее здесь осталось жилье. Раз в два месяца созваниваемся. Это нормальные, человеческие отношения. Вначале было сложно, да. Сейчас эмоциональная составляющая из этого процесса выпала. У нас не было детей в первом браке. Были дети от первого брака Люды", - рассказывает Юрий Горбунов.

Ранее украинский певец и комик Владимир Дантес, бывший муж Нади Дорофеевой, заступился за артистку - он жестко осадил зрительницу, которая решила оскорбить Додо в его присутствии.

Также певица и главная героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого бы сейчас она выбрала на шоу, если бы можно было повернуть время вспять.

Другие новости: