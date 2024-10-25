Голливудская звезда раскрыл бурный роман с Деми Мур

Американская актриса Деми Мур сегодня одинока, но были в ее жизни и весьма яркие браки, и широко обсуждаемые романы. Об одном из них почти сорок лет спустя стало известно совсем недавно.
Так голливудская звезда Роб Лоу, с которым в 80-ых Мур состояла в одном объединении молодых актеров "Brat Pack", признался в подкасте "Let's Talk Off Camera", что имел с Деми роман. Это было в 1985 году, во время съемок фильма "Огни святого Эльма".
Их отношения были мимолетными, и, как утверждает Лоу, неизбежными. "Всякий раз, когда вы сводите вместе молодых мужчину и женщину в возрасте около 20 лет, случайные связи неизбежны", - отмечает актер.
Позже Деми Мур обручилась с их общим коллегой по "Brat Pack" Эмилио Эстевесом (свадьба так и не состоялась), а Роб Лоу после серии скандалов все же нашел свою тихую гавань в объятиях Шерил Беркофф, которая стала его женой в начале девяностых.
Стоит отметить, что Лоу и Мур удалось после разрыва сохранить хорошие отношения. Они даже сыграли пару в фильме "Что случилось прошлой ночью" в 1986 году. Также Роб был среди гостей на свадьбе Деми с Брюсом Уиллисом.
Кто такая Деми Мур?
Деми Мур - американская актриса, модель. Наиболее успешные фильмы с участием Мур - "Привидение", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Если бы стены могли говорить". Бывшая жена актеров Брюса Уиллиса (1987-2000) и Эштона Кутчера (2005-2013).
Голливуд - последние новости:
Ранее американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес впервые заговорила про развод с Беном Аффлеком - их брак длился меньше двух лет, а разрыв стал настоящим ударом для артистки.
Также стало известно, что 94-летний Клинт Иствуд нашел себе новую подругу всего через 78 дней после смерти любимой, в фактическом браке с которой он состоял на протяжении последних 10 лет.
Читайте также:
- Джоли снова влюблена: она провела две ночи в отеле с новым бойфрендом
- Алессандра Амброзио на шоу Victoria's Secret: как 43-летняя звезда привела себя в форму
- После 13 лет вместе и 8 лет помолвки: Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли планируют свадьбу - СМИ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред