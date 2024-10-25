Голливудская звезда раскрыл бурный роман с Деми Мур

Роб Лоу убежден, что у него и Мур не было шансов остаться друг к другу безразличными.

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Роб Лоу раскрыл подробности романа с Деми Мур / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса Деми Мур сегодня одинока, но были в ее жизни и весьма яркие браки, и широко обсуждаемые романы. Об одном из них почти сорок лет спустя стало известно совсем недавно.

Так голливудская звезда Роб Лоу, с которым в 80-ых Мур состояла в одном объединении молодых актеров "Brat Pack", признался в подкасте "Let's Talk Off Camera", что имел с Деми роман. Это было в 1985 году, во время съемок фильма "Огни святого Эльма".

Их отношения были мимолетными, и, как утверждает Лоу, неизбежными. "Всякий раз, когда вы сводите вместе молодых мужчину и женщину в возрасте около 20 лет, случайные связи неизбежны", - отмечает актер.

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Позже Деми Мур обручилась с их общим коллегой по "Brat Pack" Эмилио Эстевесом (свадьба так и не состоялась), а Роб Лоу после серии скандалов все же нашел свою тихую гавань в объятиях Шерил Беркофф, которая стала его женой в начале девяностых.

Стоит отметить, что Лоу и Мур удалось после разрыва сохранить хорошие отношения. Они даже сыграли пару в фильме "Что случилось прошлой ночью" в 1986 году. Также Роб был среди гостей на свадьбе Деми с Брюсом Уиллисом.

Кто такая Деми Мур? Деми Мур - американская актриса, модель. Наиболее успешные фильмы с участием Мур - "Привидение", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Если бы стены могли говорить". Бывшая жена актеров Брюса Уиллиса (1987-2000) и Эштона Кутчера (2005-2013).

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