Бессменный ведущий российского комедийного шоу КВН Александр Масляков умер в возрасте 82 лет.

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Умер ведущий КВН Александр Масляков / Коллаж: Главред, фото: КВН

Пропутинский бессменный ведущий российской программы "КВН" Александр Масляков умер. Он скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале КВН.

Он умер в воскресенье, 8 сентября. Масляков вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост лишь в апреле этого года. Тогда сообщалось, что он очень болен и у него неоперабельная опухоль в легких, которую нашли в 2022 году после перенесенного ковида.

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Стоит отметить, что Александр Масляков старший - многолетний ведущий российского "Клуба веселых и находчивых" публично поддерживает президента России Владимира Путина. Он много лет подряд был его доверенным лицом на выборах.

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Младший Масляков в 2023 году приехал на оккупированную Донетчину и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО". Среди городов, где были концерты, был разрушенный российской армией Мариуполь.

Таким образом, они оба поддерживали кровопролитную политику диктатора, оккупацию Донбасса и Крыма, а также полномасштабное вторжение в Украину.

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