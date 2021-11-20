Гаркалин оставил завещание: кому достанется наследство знаменитого актера

Валерий Гаркалин / blitz.plus

У скончавшегося 67-летнего российского актера Валерия Гаркалина в браке с покойной Екатериной Гаркалиной родилась дочь Ника.

Сейчас театральному продюсеру Нике Гаркалиной 38 лет, она счастливо замужем за актером Павлом Акимкиным, у супругов есть сын Тимофей, пишет kp.ru.

Валерий Гаркалин души не чаял во внуке – четвероклассник Тимофей Акимкин с дедом дружил, радовался, когда тот забирал его из школы. Семья очень дружная – при первой возможности навещали друг друга, говорится в материале.

У Гаркалина есть родная сестра - Марина уже пенсионерка. Своих детей у нее нет, поэтому свою любовь отдает Нике и ее сыну.

Подчеркивается, что у Гаркалина были проблемы с сердцем, ему поставили коронарный стент. После этого актер составил завещание. Все свое имущество Гаркалин завещал самым близким людям – дочери и внуку.

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Журналисты пишут, что больших сбережений у артиста никогда не было, ведь Гаркалин не копил деньги: когда была жива его жена Катя, то они путешествовали по всему миру.

Когда жена умерла, то Валерий стал заботиться о дочери – ему было приятно "подкинуть" немного деньжат Нике.

Что известно о наследстве Гаркалина

Гаркалин много снимался: гонорары последних лет со съемок и гастролей копил, чтобы потратить на осуществление мечты - шесть лет назад купил дом за городом. Эта недвижимость находится в 100 км от Москвы, неподалеку от Можайска. У Гаркалиных 30 соток и одноэтажный, но очень просторный дом.

Кроме того, в самой Москве Валерий Гаркалин жил в трехкомнатной квартире в центре города на улице Тверской-Ямской.

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Напомним, в 2099 году семью Валерия Гаркалина постигло огромное горе. На 57-м году жизни скончалась его супруга Екатерина. Смерть 56-летней Екатерины Викторовны стала настоящим ударом для родных и близких.

Екатерина Гаркалина редко жаловалась на проблемы со здоровьем и ее уход из жизни стал шоком для многих. До последних дней своей жизни Екатерина Викторовна возглавляла отдел экскурсионно-массовой работы в Центральном театре кукол им.С.В.Образцова.

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