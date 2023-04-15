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Галкин трогательным видео поздравил Пугачеву с 74-летием: "С днем Рождения, любимая!"

Алёна Воронина
15 апреля 2023, 14:06 обновлено 15 апреля, 14:08
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Певица отмечает свой день рождения 15 апреля.
Галкин трогательным видео поздравил Пугачеву с 74-летием: 'С днем Рождения, любимая!'
Галкин трогательным видео поздравил Пугачеву с 74-летием/ instagram.com/maxgalkinru

Российской певице Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 74 года. Ее муж, российский юморист Максим Галкин, нежно поздравил жену с праздником.

Галкин обнародовал на своей странице в Instagram трогательное видео с кадрами Пугачевой в молодости и современными кадрами. В архивных частях ролика запечатлены выступления певицы в разные периоды ее жизни, а также показана личная жизнь вне сцены.

Для музыкального сопровождения Галкин выбрал новую песню дочери Пугачевой, Кристины Орбакайте, "Алла будет петь", которую она посвятила своей звездной матери.

видео дня

"С днем Рождения, любимая! Спасибо за песню, Кристина", – написал Галкин под видео.

Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

Напомним, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

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