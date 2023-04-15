Стал домохозяйкой: молодуха Остапчука показала, как "строит" телеведущего

38-летний украинский ведущий Владимир Остапчук, который не смог больше терпеть и впервые за долгое время показал свою новую жену, теперь выполняет все поручения молоденькой пассии.
Так, 22-летняя журналистка Катерина, которую журналисты давно вывели на чистую воду, похоже умеет обращаться с любвеобильным Остапчуком. По крайней мере, в ее сториз Остапчук и достаточно умело убирает, а также готовит завтрак. "Сказала, что второго выпуска не будет, пока не поубирает", - пишет журналистка Катя, имея ввиду выпуск программы с участием ведущего.
Во время второго сториз, молодая барышня показывает, как ее дважды разведенный возлюбленный жарит блинчики. Сама Катя, которая недавно признавалась в том, что не умеет готовить, пишет, что ей стоит усилий не вмешиваться в процесс приготовления завтрака.
Напомним, ранее подруга-журналистка любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Катерина, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, снова подогрела слухи о том, что пара таки вместе.
Так, на своей странице в Instagram, молодая девушка выложила фото со своим бойфрендом, не показывая лица избранника. Между тем, внимательные пользователи разглядели и узнали куртку самого телеведущего.
Ранее также подружка Остапчука снова показала себя без одежды. Девушка устроила очередную сессию вопросов и ответов со своими подписчиками в Instagram, где похвасталась телом в одном лишь нижнем белье. Она также написала свои параметры, которыми, собственно, можно и похвастаться.
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