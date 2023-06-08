Галкин поддержал украинцев после подрыва ГЭС и получил море благодарности

Шоумен Максим Галкин отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС и ответил украинцам, которые поблагодарили его за поддержку

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Свой пост юморист сопроводил эмодзи виде разбитого сердца / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известный комик, шоумен и супруг легендарной советской эстрадной певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин (известный тем, что осудил войну, которую диктатор Путин развязал против Украины) поддержал в Instagram украинцев, страдающих от подрыва русскими оккупантами Каховской ГЭС.

Галкин опубликовал уже легендарную фотографию, на которой спасенный от утопления пес обхватил лапами и не может отпустить ногу украинского спасателя. Свой пост юморист сопроводил эмодзи виде разбитого сердца.

Многие украинцы поблагодарили артиста за поддержку, сочувствие и за то, что он не молчит о преступлениях страны-агрессора (в отличие от 99,9% представителей российского шоу-бизнеса). В свою очередь Галкин на такие комментарии от украинцев отвечал в виде эмодзи с молящимися руками и разбитым сердцем.

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Галкин опубликовал душераздирающий пост / Instagram

Украинцы благодарили Галкина за поддержку / скриншоты

Украинцы благодарили Галкина за поддержку / скриншоты

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавалось из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за то, что произошло.

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