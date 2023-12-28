Фронтвумен The Hardkiss находится на грани развода с мужем - СМИ

Хит-парад звездных разводов-2023 может пополниться под конец года еще одним пунктом: блогер-сплетник Беспалов рассказал, что брак фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной и креативного директора и гитариста Вала (Валерия) Бебко сейчас переносит серьезный кризис.
По словам блогера, артистка сейчас переживает творческие и личные трансформации, что выбивается из привычного ритма жизни с мужем, который привык принимать доминирующую позицию в их паре. Речь даже зашла о разводе, но Санина и Бебко не готовы так быстро сдаваться, и всеми силами стараются сохранить брак.
"Юлия понимает, что ее отношения доходят до какого-то логического завершения. ... она выросла, изменилась как личность, как женщина. И сейчас мнения относительно развития у Вала и Юлии отличаются. Поэтому не могу сказать, что они разводятся прямо сейчас, но они переживают очень сложный кризис", - говорит Беспалов.
Представитель группы The Hardkiss Егор Кирьянов в беседе с ТСН.ua прокомментировал слухи о том, что Юлия и Вал находятся на грани развода.
"На сегодняшний день нет украинца, который не проживал бы сложный период. Но слухи о разводе не соответствуют действительности. Мы считаем, что в стране достаточно более важных тем для обсуждения, чем личная жизнь Юлии", - отмечает менеджер звезд.
Бебко и Санина вместе с 2009 года. У них есть общий сын Даниил, которому сейчас 8 лет.
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